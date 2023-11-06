遠東SOGO深入校園 扎根永續教育
遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會昨日表揚「SO GOOD好小孩少年楷模」，獎勵廿三位清寒或罕病、身心障礙等特殊生，其中神經母細胞瘤聽障患者洪姵姍、裘馨氏肌肉萎縮症患者潘以樂、重度聽覺障礙郭提亞等三位學童，獲評審團特別獎。活動歷經十一屆以來，共獎勵三百十三位弱勢學童，讓逆境向上的典範被看見，此外，也將永續觸角深入校園。
遠東SOGO董事長黃晴雯表示：「SOGO不做煙火式的一次性活動，專注在永續及社福活動的可擴展性、可複製性，以百貨營運核心能力結合利害關係人，打造獨特且可持續的生態系。」「SO GOOD好小孩少年楷模」從上游發揮品牌通路力量，號召中游公益伙伴、教育體系，結合廣大消費者愛心，並透過社群傳播，讓社會產生善的質變。
為加速永續教育向下扎根，遠東SOGO首度向來自不同教育現場的老師、社工、家長、公益組織及社創團體募集「SO GOOD永續提案」，最終選出台中市追分國小與嘉義縣和順國小，兩間分別鄰近台中烏溪及嘉義八掌溪，能關注在地議題的國小，作為永續駐點學校。
遠東SOGO除以獎金支持外，還頒發「SOGO永續駐點學校」證書給兩間獲選學校。未來一年內將提供兩校相關資源，提供必要協助及檢視執行成果，兩校也將配合長期深耕永續的遠東SOGO推動永續專案。遠東SOGO持續徵求全國各地熱血教師加入駐點行列，一同扎根永續教育。
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