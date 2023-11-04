低碳校園破功　教育部：將和經濟部會商低碳政策

本報報導，自教育部班班有冷氣政策上路後，新北市公立學校全年用電量大增，且61校難以達成行政院規定用電指標（EUI）基準值。教育部今天（11/4）則表示，班班有冷氣是裝設一級能效機種的冷氣機，並設置能源管理系統以有效智慧節能，會持續與經濟部能源署會商落實低碳政策。

教育部表示，基於能源永續，國教署以行政指導方式訂定「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」，提醒學校應分樓層或分棟啟動冷氣，避免超出電力契約容量等事項，引導學校兼顧舒適與節能。

教育部也指出，與經濟部能源署於109年共同推動「校園推動設置太陽能光電計畫」，至111年已完成設置校數約有1567校，設置總容量約為324MW，已達行政院列管目標容量。

教育部說明，將請各縣市政府持續盤點太陽光電可設置容量，輔以聯合標租等策略，並將學校售電回饋金應專款專用於回饋學校水電費，以鼓勵學校設置光電，提高學校種電誘因，持續打造綠能校園。