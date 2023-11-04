小學生流行「鼻吸能量棒」 醫：這2點要特別注意

近期國小校園流行「鼻吸能量棒」，台中市議員林德宇昨質詢，「抖音」火紅的鼻吸能量棒入侵台灣校園，但網路電商購物平台充斥標示不清、來歷不明商品，要求衛生局加強稽查。衛生局長曾梓展答覆，會加強網路查緝。兒科醫師施勝桓提醒，這類鼻吸劑對緩解鼻塞沒幫助，蠶豆症兒童要注意是否含樟腦的成分。

施勝桓說明，鼻吸能量棒若含有薄荷的成分，的確能提神醒腦，但是也會導致黏膜充血，對於鼻塞的緩解並沒有幫助，如果是含有樟腦的成分，則必須注意蠶豆症的兒童，不要使用，以免引起溶血。

林德宇說，近期網路電商購物平台盛行「鼻吸能量棒」，許多標榜能讓學生防睏，避免上課打瞌睡、考試精神滿滿的薄荷鼻吸劑，到底是否屬於藥品？是否受藥事法規範？要求衛生局加強稽查，嚴防流入校園而遭學生誤用、甚至濫用，危害下一代的健康。

林德宇說明，他從藥局購買的薄荷鼻吸劑（俗稱薄荷棒）及薄荷滾珠瓶，都含有薄荷醇，包裝清楚標示乙類成藥，也有仿單，並且都有註明嬰幼兒禁止使用等警語，均符合相關規定；反觀網購平台的鼻吸能量棒，在台灣校園漸漸流行，食藥署也提醒，此類含有薄荷醇成分的鼻吸劑過度使用有礙健康，他要求衛生局加強稽查管理。

曾梓展說，若單純的薄荷類產品屬於一般商品，在任何通路均可販售；若為宣稱用於治療暈車、頭暈、蚊蟲咬傷的薄荷棒外用藥，屬於乙類成藥，會加強網路查緝，他也向中央建議，市售薄荷產品應嚴加管理。

食安處說明，產品宣稱具診斷、治療、減輕或預防疾病者，需以藥品管理，若未具藥商資格的網路賣家販售這類薄荷鼻吸劑，一經查獲可依違反藥事法裁罰3至200萬元。台中今年查獲並裁處5案，將會持續加強網路監控查緝，並衛教宣導民眾勿購買來路不明的產品。