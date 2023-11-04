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極權時代多講授三川五嶽 賴清德讚現代教科書更生活化

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
賴清德致詞時表示，極權時代教科書多是講授三川五嶽，文章多是古文；現在更以生活為中心、側重當代作者，是非常好的事情。記者許維寧／攝影
賴清德致詞時表示，極權時代教科書多是講授三川五嶽，文章多是古文；現在更以生活為中心、側重當代作者，是非常好的事情。記者許維寧／攝影

台灣教科書出版協會主辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」今天（11/4）於華山文創園區登場，展出橫跨百年、數個世代的教科書。副總統賴清德今天蒞臨參觀，賴於致詞時表示，極權時代教科書多是講授三川五嶽，文章多是古文，現在更以生活為中心、側重當代作者，是非常好的事。

民進黨總統參選人、副總統賴清德今天參觀教科書特展，他於致詞時表示，過去一代人因成長於極權時代，當時教科書的內容孩子只知道三川五嶽，反而不知道濁水溪在哪裡，不知道台灣的芒果、菱角盛產於何處，但如今已成為過去。

賴清德也說，經過一代代人的努力，教科書內容編纂逐漸以生活為重心，「這是非常好的事。」過去的教科書文章多搜羅古文，現代則納入當代作者文章，確實和當前社會更緊密契合。

賴清德指出，未來將迎來全面智慧化時代，行政院特別看重該趨勢，提出2030智慧國家政策，教育層面也擬定了數個計畫，包括學校智慧學習計畫，另也有數位教學暨學生數位學習計畫等。於蘇貞昌任行政院長期間，已落實班班有網路、生生有平板，逐步努力。

賴清德也表示，認為全面智慧化的時代裡，屆時將有無人工廠、無人駕駛，「無紙」的時代也會接著到來。最近國科會通過計畫，擬以半導體資通訊產業帶動生成式AI學習計畫，推動科技產業發展，也全面改變生活。未來會持續跟教科書界合作、加強數位教學，讓台灣經由科技產業，讓學生接受更完整的數位學習。

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教科書 賴清德

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