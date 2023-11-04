班班有冷氣 42校低碳校園破功

「班班有冷氣」政策上路一年多，新北市公立學校用電顯著成長，去年全年用電量比前年多出逾一千萬度電，導致新北市認證的低碳校園破功，為達成行政院規定的用電指標（ＥＵＩ）基準值，各校陷入吹冷氣與節電的天人交戰。

新北市公立學校二○二一年，用電一億二一九九萬餘度電，去年增至約一億三二二一萬度，多出一○二一萬餘度電，主要新增耗電是開冷氣，造成新北六十一校無法達到中央要求的ＥＵＩ基準值，其中四十二校更是曾獲新北市低碳校園認證。

各校人員說，班班有冷氣政策立意良善，卻也造成減碳矛盾。中央自二○○八年起，要求各機關與學校用電效率，今年用電效率要比二○一五年提升百分之十，也就是年度總用電量除以總樓地板面積的ＥＵＩ基準值須減百分之十，若未達標，須向政院提出檢討報告，各校正為節電傷透腦筋。

班班有冷氣政策上路後，新北市公立學校二○二一年九月，單月用電五五六萬六九七七度，去年九月增至六七一萬九一八○度，增幅約二成。新北市審計處發現四十二所曾獲市府認證的低碳學校，ＥＵＩ值無法達標，「都是開冷氣造成的」。

獲新北市府認證「碳中和」的林口區佳林國中是新學校，被要求ＥＵＩ值須達十四，但校方持續努力改善通風、調整開冷氣時段、汰換ＬＥＤ燈等設備，去年ＥＵＩ值十五，仍超標。

創校逾百年的板橋沙崙國小ＥＵＩ值是廿四，比前年廿一點三增加不少。校長林惠珍表示，早年校園沒有綠建築觀念，要與新校舍拚用電效率有困難，近年「能做的都盡力了」，仍不敵先天限制和開冷氣。

新北市教育局表示，已斥資四十一億元改善校園電力設備，並透過新北校園通Ａｐｐ做用電的智慧管理，並依中央規定訂定冷氣使用標準。

專家建議 規畫中央空調節電

【記者劉懿萱、洪子凱／連線報導】各校在吹冷氣與節電間掙扎，建築師呂欽文說，大學與高中以下學校用冷氣情況不同，高中以下學校上下課作息較一致，可規畫如商辦大樓的中央空調節電；成大建築系副教授潘振宇則認為，降低尖峰用電量是節電解方。

呂欽文表示，民眾應破除開冷氣關窗觀念，應該開窗或裝排氣扇產生對流，維持空氣品質，才不會讓教室內二氧化碳愈來愈高。他也建議學校，仿效商辦大樓中央空調，共用一台氣冷式主機，用風管系統將冷氣吹到各教室。但呂欽文反對校園種電，除了光電轉換率不好，多種植綠化植栽，才有助通風和降溫。

潘振宇說，都會區學生人數較多，且夏季熱島效應明顯，尖峰時段冷氣用電量勢必增加，最好能錯開用電時間，降低尖峰用電量。