快訊

買了就後悔！這些小家電被指不實用 網點名「1產品」：根本廢物之王

企業扶植優質教育機構又一新典範　及人中學更名為新北市中信高級中等學校

文／ 中信國際學校 提供

大臺北地區國際學校將加入生力軍！新北市私立及人高級中學申請更名為「中信國際學校財團法人新北市中信高級中等學校」（下稱「中信高中」），創新校務規劃轉型為國際學校，提供更優質的教育選擇，培養具備接軌國際學習能力的未來人才。

及人中學轉型為國際學校，申請更名為新北市中信高級中等學校。 圖／中信國際學校 提供
及人中學轉型為國際學校，申請更名為新北市中信高級中等學校。 圖／中信國際學校 提供

中信高中位在新北市新店區，鄰近新店、文山、中永和與板橋，步行即可抵達輕軌安康站，校園環境優美佔地逾萬坪，是大臺北地區少見的森林校園。107年以「轉型K-12國際教育」校務發展建議書，獲得新北市政府教育局接管臨時董事會認同，並積極尋求企業扶植，於近期獲得中國信託商業銀行捐資助學。中信高中規劃從課程師資、改善硬體設備和充實圖書等全面優化，以精緻且個人化的教育模式，協助學生提升英語能力，提供高品質教育。

中信國際學校學生不只專注於學業，還可於音樂、藝術、運動等各多元領域發展。 圖／中信國際學校 提供
中信國際學校學生不只專注於學業，還可於音樂、藝術、運動等各多元領域發展。 圖／中信國際學校 提供

因應轉型國際教育，中信高中亦加入由中信金融管理學院和臺南市中信國際實驗教育機構組成的「中信國際學校」一員，成為「中信國際學校新北校區」，將複製臺南市中信國際實驗教育機構的成功經驗，讓學生不只專注於學業，還可於音樂、藝術、運動等各多元領域發展，未來高中畢業生將以海外名校為升學目標，實現國際學校的新教育理想，亦同步辦理幼兒園、國際中小學，透過完善的國際教育規劃，培育接軌國際的優秀人才。

中信國際學校新北校區校園環境優美，佔地逾萬坪，是大臺北地區少見的森林校園。 圖／中信國際學校 提供
中信國際學校新北校區校園環境優美，佔地逾萬坪，是大臺北地區少見的森林校園。 圖／中信國際學校 提供

中信國際學校與親子天下於11月11日及12月10日合作辦理「國際視野X雙語教育」實驗教育系列講座，中信高中亦將於講座介紹轉型國際教育的理念與課程特色，歡迎有興趣的家長至中信國際學校或親子天下官網報名參加。

中信國際學校與親子天下於11月11日合作辦理「國際視野X雙語教育」實驗教育系列講座，歡迎對國際實驗教育有興趣的家長報名參加。 圖／中信國際學校 提供
中信國際學校與親子天下於11月11日合作辦理「國際視野X雙語教育」實驗教育系列講座，歡迎對國際實驗教育有興趣的家長報名參加。 圖／中信國際學校 提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

相關新聞

補習班稱英檢證書「最好的母親節禮物」 網酸：快幫媽媽報名

許多人為了升學、留學或未來的就業需求，決定報考各類語言檢定證明，坊間也出現許多針對語言檢定考試的補習班。近日，一間補習班的標語寫上「一張英檢證書，就是給媽媽最好的禮物」，引發網友熱議。

清朝末年這樣教數學 爺奶教科書特展一睹百年前藏書

台灣教科書出版協會主辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」，今（11/3）舉行開展茶會。特展橫跨百年時光，搜羅清代末年古...

美感教育／學生因美感愛上學習 老師發現數學考10分的其實是天才

教育部美感教育計畫進入第十年，雖然有批評聲，但也有驚喜成果。台北教育大學附設實驗國民小學老師詹羽菩說，最高興的就是看到學生因美感融入各科課程，提高學習欲望，還在實作中意外發現，數學考10分的學生原來是小天才；「美感與設計課程創新計畫」主持人曾成德指出，他們計畫的第一原則就是讓學生背景造成的不平等消失。 詹羽菩說，過去講「藝術」，其他學科會覺得只是藝術人的事；美感可以跳脫既有框架，融入各領域，這也符合108課綱的期待。

深美國小午餐檢驗 難認食物中毒

基隆市衛生局昨公布深美國小疑似食物中毒案檢體報告，從食物、環境和人體檢體結果，依「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」規...

網傳「總統令16歲學生造冊上戰場」 教育部用長輩圖闢謠

網路傳出「總統下令16歲學生造冊要上戰場」，教育部今天透過Line官方帳號發布圖卡，呼籲「謠言勿信勿傳」，並重申20年前...

衛生局難認食物中毒 學校午餐供應商：不要把我妖魔化

基隆市武崙、深美國小先後傳出疑似食物中毒事件，衛生局依據兩校檢體送驗結果，都無法判定發生食物中毒事件。兩校午餐食材貨應商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。