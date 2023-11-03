企業扶植優質教育機構又一新典範 及人中學更名為新北市中信高級中等學校
大臺北地區國際學校將加入生力軍！新北市私立及人高級中學申請更名為「中信國際學校財團法人新北市中信高級中等學校」（下稱「中信高中」），創新校務規劃轉型為國際學校，提供更優質的教育選擇，培養具備接軌國際學習能力的未來人才。
中信高中位在新北市新店區，鄰近新店、文山、中永和與板橋，步行即可抵達輕軌安康站，校園環境優美佔地逾萬坪，是大臺北地區少見的森林校園。107年以「轉型K-12國際教育」校務發展建議書，獲得新北市政府教育局接管臨時董事會認同，並積極尋求企業扶植，於近期獲得中國信託商業銀行捐資助學。中信高中規劃從課程師資、改善硬體設備和充實圖書等全面優化，以精緻且個人化的教育模式，協助學生提升英語能力，提供高品質教育。
因應轉型國際教育，中信高中亦加入由中信金融管理學院和臺南市中信國際實驗教育機構組成的「中信國際學校」一員，成為「中信國際學校新北校區」，將複製臺南市中信國際實驗教育機構的成功經驗，讓學生不只專注於學業，還可於音樂、藝術、運動等各多元領域發展，未來高中畢業生將以海外名校為升學目標，實現國際學校的新教育理想，亦同步辦理幼兒園、國際中小學，透過完善的國際教育規劃，培育接軌國際的優秀人才。
中信國際學校與親子天下於11月11日及12月10日合作辦理「國際視野X雙語教育」實驗教育系列講座，中信高中亦將於講座介紹轉型國際教育的理念與課程特色，歡迎有興趣的家長至中信國際學校或親子天下官網報名參加。
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