清朝末年這樣教數學 爺奶教科書特展一睹百年前藏書

台灣教科書出版協會主辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」，今（11/3）舉行開展茶會。特展橫跨百年時光，搜羅清代末年古本以及二戰後的統編本、標準本，再到九年一貫與十二年國教用書，其中包括民國初年的《國難教材》手抄本，以及用中文教導算數的《算筆數學》。

台灣教科書出版協會匯集南一書局、龍騰文化、康軒文化等教科書出版社，舉辦台灣第一場橫跨百年教育展。協會副理事長蘇偉銓表示，過去因台灣重視教育、人才栽培，順利從古早的農業社會轉型，近年國際地位備受國際肯定，但國人長年以來都對教科書出版社、教育發展較為陌生。

蘇偉銓表示，近年數位內容逐漸茁壯，教育界將面臨一次重大轉型，希望藉由展覽讓大眾了解教科書、教育發展和台灣社會發展息息相關，展覽橫跨過去、現在、未來，展示教科書的演變和誕生。

策展單位水越設計創辦人周育如表示，最早展品可回溯至1870年代，當年的數學課本《算筆數學》以中文、直式教導算數，「甚至把數學教得很難。」現代教學以階段、層次讓學生理解事物，過去是任何需求直接反應在教學現場。再者，早年的中國教育重側重修身，日本時代台灣公學校則致力於農業教育，可見教育隨時代的演變。

本次展覽珍稀教科書多由康軒文教借展，康軒文教公關長許牧民表示，本次展品多從康軒內部揀選，其中最珍貴的為一民國初年《國難教材》手抄本，以前還設有私塾，老師要教導一群私塾內的學童，於是自己手抄、決定要教給學生的內容。

許牧民指出，現代的學校每學期均發放新教科書，過去則是書本取得不易，因此一代傳一代、父親用完給兒子使用，書上因此寫了好幾人的眉批。

周育如也指出，除珍稀教科書展區展示民國初年、清代教科書外，教科書發展一區則包含台灣光復後至2023年的教科書，從戰後的統編本、標準本，再到九年一貫與十二年國教。過去，祖父母不太知道孫子輩讀什麼書，孫子輩也不了解祖父母的教育歷程，展覽也希望促成世代溝通，讓社會瞭解學習面向。