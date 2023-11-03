快訊

買了就後悔！這些小家電被指不實用 網點名「1產品」：根本廢物之王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清朝末年這樣教數學 爺奶教科書特展一睹百年前藏書

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。記者潘俊宏／攝影

台灣教科書出版協會主辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」，今（11/3）舉行開展茶會。特展橫跨百年時光，搜羅清代末年古本以及二戰後的統編本、標準本，再到九年一貫與十二年國教用書，其中包括民國初年的《國難教材》手抄本，以及用中文教導算數的《算筆數學》。

台灣教科書出版協會匯集南一書局、龍騰文化、康軒文化等教科書出版社，舉辦台灣第一場橫跨百年教育展。協會副理事長蘇偉銓表示，過去因台灣重視教育、人才栽培，順利從古早的農業社會轉型，近年國際地位備受國際肯定，但國人長年以來都對教科書出版社、教育發展較為陌生。

蘇偉銓表示，近年數位內容逐漸茁壯，教育界將面臨一次重大轉型，希望藉由展覽讓大眾了解教科書、教育發展和台灣社會發展息息相關，展覽橫跨過去、現在、未來，展示教科書的演變和誕生。

策展單位水越設計創辦人周育如表示，最早展品可回溯至1870年代，當年的數學課本《算筆數學》以中文、直式教導算數，「甚至把數學教得很難。」現代教學以階段、層次讓學生理解事物，過去是任何需求直接反應在教學現場。再者，早年的中國教育重側重修身，日本時代台灣公學校則致力於農業教育，可見教育隨時代的演變。

本次展覽珍稀教科書多由康軒文教借展，康軒文教公關長許牧民表示，本次展品多從康軒內部揀選，其中最珍貴的為一民國初年《國難教材》手抄本，以前還設有私塾，老師要教導一群私塾內的學童，於是自己手抄、決定要教給學生的內容。

許牧民指出，現代的學校每學期均發放新教科書，過去則是書本取得不易，因此一代傳一代、父親用完給兒子使用，書上因此寫了好幾人的眉批。

周育如也指出，除珍稀教科書展區展示民國初年、清代教科書外，教科書發展一區則包含台灣光復後至2023年的教科書，從戰後的統編本、標準本，再到九年一貫與十二年國教。過去，祖父母不太知道孫子輩讀什麼書，孫子輩也不了解祖父母的教育歷程，展覽也希望促成世代溝通，讓社會瞭解學習面向。

展覽也設有「一本教科書的誕生」一區，揭示教科書編輯細節、教科書全流程以及數位教科書等，展現課綱下多元教育發展面向。「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」11月4日起至11月9日，於華山1914文化產業創意園區西1館登場。

《筆算數學》由清代末年西方傳教士所著。記者許維寧／攝影
《筆算數學》由清代末年西方傳教士所著。記者許維寧／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，台灣教科書出版協會副理事長蘇偉銓（右三）和與會來賓在記者會上一起合影。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，台灣教科書出版協會副理事長蘇偉銓（右三）和與會來賓在記者會上一起合影。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，依時間序展出不同時期的教科書內容。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，依時間序展出不同時期的教科書內容。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。記者潘俊宏／攝影
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶/爸媽/我/孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。記者潘俊宏／攝影

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

教科書 康軒 十二年國教

延伸閱讀

影／跨世代教科書特展 展出清代與民初的珍稀教科書

最年輕北大教授不做了？數學天才「韋神」傳遭解雇 北京大學：沒這回事

英語課本見大型修羅場！2女1男陷情感糾葛 網驚：哪位日劇編劇寫的？

用高等數學講解詩詞 南京教授暴紅 校方曝超狂經歷

相關新聞

補習班稱英檢證書「最好的母親節禮物」 網酸：快幫媽媽報名

許多人為了升學、留學或未來的就業需求，決定報考各類語言檢定證明，坊間也出現許多針對語言檢定考試的補習班。近日，一間補習班的標語寫上「一張英檢證書，就是給媽媽最好的禮物」，引發網友熱議。

清朝末年這樣教數學 爺奶教科書特展一睹百年前藏書

台灣教科書出版協會主辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」，今（11/3）舉行開展茶會。特展橫跨百年時光，搜羅清代末年古...

美感教育／學生因美感愛上學習 老師發現數學考10分的其實是天才

教育部美感教育計畫進入第十年，雖然有批評聲，但也有驚喜成果。台北教育大學附設實驗國民小學老師詹羽菩說，最高興的就是看到學生因美感融入各科課程，提高學習欲望，還在實作中意外發現，數學考10分的學生原來是小天才；「美感與設計課程創新計畫」主持人曾成德指出，他們計畫的第一原則就是讓學生背景造成的不平等消失。 詹羽菩說，過去講「藝術」，其他學科會覺得只是藝術人的事；美感可以跳脫既有框架，融入各領域，這也符合108課綱的期待。

深美國小午餐檢驗 難認食物中毒

基隆市衛生局昨公布深美國小疑似食物中毒案檢體報告，從食物、環境和人體檢體結果，依「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」規...

網傳「總統令16歲學生造冊上戰場」 教育部用長輩圖闢謠

網路傳出「總統下令16歲學生造冊要上戰場」，教育部今天透過Line官方帳號發布圖卡，呼籲「謠言勿信勿傳」，並重申20年前...

衛生局難認食物中毒 學校午餐供應商：不要把我妖魔化

基隆市武崙、深美國小先後傳出疑似食物中毒事件，衛生局依據兩校檢體送驗結果，都無法判定發生食物中毒事件。兩校午餐食材貨應商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。