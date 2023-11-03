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補習班稱英檢證書「最好的母親節禮物」 網酸：快幫媽媽報名

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人因學業、工作需求報名語言檢定考試，但有補習班稱「英檢證書是給媽媽最好的禮物」，引發熱議。 示意圖／Ingimage
許多人因學業、工作需求報名語言檢定考試，但有補習班稱「英檢證書是給媽媽最好的禮物」，引發熱議。 示意圖／Ingimage

許多人為了升學、留學或未來的就業需求，報考各類語言檢定證明，坊間也出現許多針對語言檢定考試的補習班。近日，一間補習班的標語寫上「一張英檢證書，就是給媽媽最好的禮物」，引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，一間設有語言檢定課程的補習班，在佈告欄上貼著班級學生通過檢定的證書，佈告欄下方寫上「一張英檢證書，就是給媽媽最好的禮物，母親節快樂」，讓原Po認為「超級情勒」。此文一出，吸引超過1萬位網友按讚。

許多網友紛紛表示媽媽不會想要這份禮物，更酸道應該要幫媽媽報名考試，「我是媽媽，我沒有想要這個，謝謝」、「我完全不想收到小孩的這種東西當什麼禮物，他要考不考他自己決定」、「我媽收到2000會比看到我的英檢證書還開心」、「你拿出一百張台積電股票，媽媽更開心」、「小孩身體健康才是媽媽最好的禮物」。

也有網友認為補習、參加檢定的前提應該是孩子要有興趣，且考英檢並非必要，「真的是錯誤的教育方式，孩子所有的成就都應該是為了自己，而不是為了爸媽」、「台灣的補教／外語／才藝行業，大概都是建立在父母的焦慮上的，因爲他們也知道花錢讓小孩報名的是父母」，「英檢並沒有對你找工作幫忙太多，不是所有的職場都需要外語能力」。

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補習 情勒 英檢 親子教養

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