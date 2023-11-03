深美國小午餐檢驗 難認食物中毒
基隆市衛生局昨公布深美國小疑似食物中毒案檢體報告，從食物、環境和人體檢體結果，依「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」規定，無法判定食品中毒。
深美國小10月13日傳出疑似食物中毒案，衛生局表示，檢體報告本月1日全數出爐。食品檢體部分，10月13日送驗留餐、鮮乳、豆奶檢體，檢驗食品致病菌，確認沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、病原性大腸桿菌和仙人掌桿菌均未檢出。環境檢體送驗刀具、砧板拭子，未檢出食品致病菌。
人體檢體方面，10月16日送驗7人（學生5人、廚工2人），檢驗報告112年11月1日出爐，相驗項目包括細菌性項目（霍亂、沙門氏桿菌、桿菌性痢疾、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌、腸道出血性大腸桿菌感染症、仙人掌桿菌）、病毒性項目（諾羅病毒、輪狀病毒），5名學生中有3人檢出諾羅病毒、2名廚工未檢出。
衛生局表示，留餐及環境檢體檢驗結果均為陰性，人體糞便檢體有3名檢出諾羅病毒陽性，廚工均為陰性，依衛生福利部食品藥物管理署訂定的「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」規定，無法判定為符合食品中毒事件。
衛生局長張賢政說，為確保供餐品質，預防校園食品中毒或腹瀉群聚事件發生，衛生局將持續與教育處合作，加強午餐稽核及輔導。
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