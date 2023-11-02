一起來學台語！屏東縣發表台語教材電子書
「台灣囡仔學台語」屏東縣政府繼推出排灣族語、魯凱族與客家語本位教材，今發表台語教材電子書與教師手冊，教育處指出，這是全國首套以地方為本位台語數位教材，今天發表會，由學生帶領縣長周春米操作電子書，體驗課程內容設計闖關活動，學童們直呼很有趣。
教育處指出，台語數位教材學生用書在去年發送屏東縣需求學校，落實在國小本土語言課程，為了發揚教材便利與在地性，繼而續編有聲電子書和教師手冊，並今年7月完成。
縣長周春米說，為不讓教材使用囿限於教室，將紙本傳統教材製作成數位教材，錄製真人發聲，讓平面教材化為生動、可聽電子書，不用擔心讀音困難。且透過數位內容，不只老師能教，民眾也能自學，家庭還能共學。
教育處指出，屏東本位台灣台語教材包含學生用書、電子書、教師手冊，各有特色，課文內容有詩歌的文學鑑賞、傳統歌謠的音樂教育、劇本、美勞教學等，期望融入各種學科材料台語教材，讓孩子可選用紙本或科技化方式學習台語，使台語教育更多元豐富，並以現代的視野，深化孩子對屏東傳統文化的認識，更用台語增加自己的競爭力。
教育處表示，台語教材電子書，強調屏東在地，台語的腔調、字詞語法各地不同，在編排上會強調屏東在地用法，採取台語羅馬拼音，也便於外國人學習，越在地越國際。
教育處表示，台語教材電子書，國小一到六年級各一冊，電子書編排活潑有趣，讓孩子輕鬆學習，更便於文化創新與傳承，同時也有教師手冊，提供深度的知識與技能，教材公開在「屏東縣本土語言資訊網」，讓學生、家長或外縣市對台語有興趣的民眾都能更方便使用該教材。
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