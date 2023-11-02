「台灣教育科技展」尊師重禮！ 老師參觀抽SAMSUNG 75吋智慧電視

全台規模最大且唯一以教育科技為主題的「臺灣教育科技展」，即將在11/9(四) ~ 11/12(日)於台北世貿一館盛大舉辦，展覽除了匯集百家以上的教學軟體、硬體、整合應用等企業參與外，亦將展示國內、外教育科技導入校園的價值與成果。

本屆展覽除了精彩展示及百場講座以外，現場還有豐富的「教育家專屬禮遇」，只要您擁有教職身分，完成預約登錄參觀並於現場完成報到，就有資格參與專屬教育家的抽獎活動，預計將送出Samsung 75吋智慧電視、iPhone 15 Pro Max、iPad Air、ASUS筆記型電腦等總市值超過80萬的豪華獎項，抽獎活動限定教育家參與，得獎機會高！期待所有蒞臨的教育家們，一起在臺灣教育科技展享受最高的尊師禮遇！

教育家專屬換證&豪華抽獎——多重展場禮遇大放送！

即日起，凡教職人員或教育工作者，只要到臺灣教育科技展的預約參觀系統完成報名，於展覽期間即可於「教職換證處」換得獨一無二的「教育家證」及「大會見面福袋」，並且取得「大會抽獎」的資格，預計將送出SAMSUNG 75吋電視（市價$69,900）、iPhone 15 Pro Max（市價$44,900）、無線鍵盤滑鼠組、觸控筆等獎項，期待讓所有蒞臨臺灣教育科技展的教育家們，除了探索更多教育科技的新知，也能把滿滿的獎項通通帶回家！

EdTech Cafe——蒐集印章、喝咖啡 逛展也能超級Chill！

EdTech Cafe為提供教育家在參觀期間一個舒適的休息與洽談的空間，憑教育家證與集章卡，還可免費兌換咖啡與點心乙份(數量有限，送完為止)；另外，教育家持集章卡於展場中4個指定活動區域（主題館、主題論壇、教案沙龍、教點小聚）內蓋下紀念章，即可至EdTech Cafe參與轉球機抽獎，最大獎將有機會現場把iPad Air 5現場帶回家！

教育新篇章，我來寫——上傳展場照片就抽 iPad Air！

為鼓勵觀展民眾分享觀展體驗，只要於展期間將展場照片分享至臺灣教育科技展Facebook粉絲團的指定貼文「教育新篇章，我來寫！」，即可參與抽獎活動，有機會獲得 iPad Air、ASUS筆記型電腦、24吋觸控螢幕等好禮，本活動不限參與身分，歡迎民眾踴躍參與！

這麼多的好康禮遇，老師們是不是也心動了呢？如要了解更多「臺灣教育科技展」相關活動訊息，請立即關注「臺灣教育科技展」臉書（FB）或上「臺灣教育科技展」官網查詢。

馬上預約報名參觀：https://seminars.tca.org.tw/D11k00614.aspx

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