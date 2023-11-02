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立委指台灣OTT平台難跟Netflix抗衡 史哲：資金先到位

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部長史哲表示，內容與平台缺一不可，資金是第一步，接下來人才、內容以及整合OTT平台都要一步步來，台灣影視才能壯大。記者陳正興／攝影
文化部長史哲表示，內容與平台缺一不可，資金是第一步，接下來人才、內容以及整合OTT平台都要一步步來，台灣影視才能壯大。記者陳正興／攝影

中華電信、台灣大哥大、遠傳電信近日陸續與文化內容策進院合作，投資台灣原創影視文化內容。但有立委質詢，國內三大電信業者的OTT串流平台市占率不到5%，無法與Netflix等國際平台抗衡，台灣是否有籌組「OTT國家隊」的必要？對此，文化部長史哲表示，內容與平台唇齒相依，他認同應整併國家隊，但各環節必須一步步來，初步先處理資金。

史哲今於立院教育及文化委員會進行文化部及所屬單位預算報告。立委張廖萬堅指出，國人使用Netflix、Disney+超過6成，反觀國內的Hami Video跟friDay平台加起來不過2.2%，台灣三大電信平台的串流平台市占率加起來也僅5%，鄰近的南韓同樣面臨跨平台競爭問題，去年韓國就整併國內OTT與Netflix抗衡。

張廖萬堅說，若台灣若能整合OTT平台，籌組國家隊，將來在國際競爭上就能談到更好條件。史哲表示，內容跟平台唇齒相依，資金、人才、內容跟技術，每個環節缺一不可，台灣已經落後非常多年，他認同應整併國家隊，資金到位僅是第一步，各環節必須一步步來，水到渠成才能壯大台灣影視產業。

此外，張廖萬堅說，不少台灣原創內容的國際行銷需要靠自己，相對於南韓政府在影視國際行銷扮演一定角色，他們的文化振興院在海外設立分公司，台灣卻必須由業者自己找國際通路商合作，這是台灣跟南韓的基本差異。

史哲則說，整合國際行銷必須由政府跟民間一起努力，但政府確實應扮演積極角色，必須一步步來，當往前一步，都會發現新問題，這是好事，表示我們有在前進，過去沒資金，現在有資金了，接下來面對的是通路問題。

立委黃國書質詢時也提及台劇產銷失衡，建議政府除了扶植產製，也應協助台劇行銷。他指出，根據業界預估，光是去年就有15到40部台劇苦無銷路，台灣應整合一個夠強勢的OTT平台，否則無法與國際平台抗衡。

史哲表示，保護自己文化刻不容緩，壯大平台市占率確實是遲早、也馬上要面對的問題，是否能整合國家隊，恐怕還需要在市場上研究，他允諾會在立院會期結束前提出相關報告。

文化部長史哲今天於立院教育及文化委員會進行文化部及所屬單位預算報告，數名立委質詢時提及國內OTT平台市占率過低，難以跟國際平台抗衡。記者葉冠妤／攝影
文化部長史哲今天於立院教育及文化委員會進行文化部及所屬單位預算報告，數名立委質詢時提及國內OTT平台市占率過低，難以跟國際平台抗衡。記者葉冠妤／攝影

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史哲 市占率 張廖萬堅

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