立委指台灣OTT平台難跟Netflix抗衡 史哲：資金先到位
中華電信、台灣大哥大、遠傳電信近日陸續與文化內容策進院合作，投資台灣原創影視文化內容。但有立委質詢，國內三大電信業者的OTT串流平台市占率不到5%，無法與Netflix等國際平台抗衡，台灣是否有籌組「OTT國家隊」的必要？對此，文化部長史哲表示，內容與平台唇齒相依，他認同應整併國家隊，但各環節必須一步步來，初步先處理資金。
史哲今於立院教育及文化委員會進行文化部及所屬單位預算報告。立委張廖萬堅指出，國人使用Netflix、Disney+超過6成，反觀國內的Hami Video跟friDay平台加起來不過2.2%，台灣三大電信平台的串流平台市占率加起來也僅5%，鄰近的南韓同樣面臨跨平台競爭問題，去年韓國就整併國內OTT與Netflix抗衡。
張廖萬堅說，若台灣若能整合OTT平台，籌組國家隊，將來在國際競爭上就能談到更好條件。史哲表示，內容跟平台唇齒相依，資金、人才、內容跟技術，每個環節缺一不可，台灣已經落後非常多年，他認同應整併國家隊，資金到位僅是第一步，各環節必須一步步來，水到渠成才能壯大台灣影視產業。
此外，張廖萬堅說，不少台灣原創內容的國際行銷需要靠自己，相對於南韓政府在影視國際行銷扮演一定角色，他們的文化振興院在海外設立分公司，台灣卻必須由業者自己找國際通路商合作，這是台灣跟南韓的基本差異。
史哲則說，整合國際行銷必須由政府跟民間一起努力，但政府確實應扮演積極角色，必須一步步來，當往前一步，都會發現新問題，這是好事，表示我們有在前進，過去沒資金，現在有資金了，接下來面對的是通路問題。
立委黃國書質詢時也提及台劇產銷失衡，建議政府除了扶植產製，也應協助台劇行銷。他指出，根據業界預估，光是去年就有15到40部台劇苦無銷路，台灣應整合一個夠強勢的OTT平台，否則無法與國際平台抗衡。
史哲表示，保護自己文化刻不容緩，壯大平台市占率確實是遲早、也馬上要面對的問題，是否能整合國家隊，恐怕還需要在市場上研究，他允諾會在立院會期結束前提出相關報告。
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