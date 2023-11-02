成績差的人不看漫畫？有助閱讀力VS.不讀書也沒用 日網友論戰
過去有段時間，漫畫曾被部分人士認為是缺乏內涵，會阻礙學習的讀物。隨著時代的變遷，抱持這種偏見的人雖然越來越少，但最近日本社群網站上，卻出現了另一種意見，認為漫畫都讀不下去的人，成績一定也不好。此言論一出，立刻引發了網友們的討論。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，有一位匿名twitter用戶，近來表示「沒辦法用功的人，不只是書，連漫畫都讀不下去」，結果這段將「漫畫」與「成績」掛勾的言論，立刻引起許多網友的迴響。
有些網友肯定看漫畫，可以培養閱讀能力和集中力，「自己讀了很多漫畫，國語的成績就不錯」、「我弟弟是醫師，他結婚時有幾千本漫畫」、「大學時問過一個成績不好的人『喜歡看什麼漫畫』，對方就回應『漫畫上面都是字我不會唸』。」
也有人進一步解釋漫畫的效果，「看漫畫真的要很專注」、「讀解能力在很多地方都有用，而看漫畫之中就包含讀解力」、「漫畫有各種不同的種類，可以挑選自己有興趣的，從中學習到東西」、「說起來長大後發覺很多雜學都是從漫畫讀到的」。
不過也有人表示不同的意見，認為「『只』看漫畫閱讀量和『考試成績』不成正比」、「（看了很多漫畫）但是成績還是很差，比起用功唸書變成都在看漫畫了」、「只看漫畫不讀文字書的人，很多都沒什麼想像力」、「看書跟看漫畫的人，講到『滿滿的魚群』之類的字腦中會有不同的想像」。
也有人認為，或許這跟漫畫作品本身的類型有關，有網友推薦比較能刺激思考的作品，包括「火之鳥」、「怪衣黑傑克」、「灌籃高手」、「獵人」、「死亡筆記本」、「王者天下」、「農大菌物語」、「工作細胞」、「STAND UP START」等等。
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