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特教幼兒優先入園安置12/1報名 新北辦5場家長說明會

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育局12月1日起，辦理113學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置。示意圖／本報資料照片
新北市教育局12月1日起，辦理113學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置。示意圖／本報資料照片

新北市教育局12月1日起，辦理113學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，11月19日、11月25日上、下午在市府舉辦4場實體說明會，12月1日下午舉辦線上家長說明會，讓家長更了解鑑定安置期程及作業。

教育局表示，為落實特殊教育向下延伸，每年皆辦理一次學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置作業。凡設籍新北市學齡滿2至5歲的幼兒，領有身心障礙證明、新北市合約評估鑑定醫院綜合報告書或診斷證明，或幼兒發展與同年齡孩子相較明顯落後，具異常特殊狀況需要特殊教育服務者，均可於12月1日至29日申請。

教育局說，報名分為2個區間，第一階段為12月1日至12月15日止，可至各公立高中、國中/小附設幼兒園報名；第二階段為12月18日至112年12月29日止，可至學前特殊教育資源中心（中和區秀山國小）、三重分區學前特殊教育資源中心(三重區厚德國小)、新莊分區學前特殊教育資源中心(五股區成州國小)或板橋分區學前特殊教育資源中心(板橋區文德國小)報名。

教育局提醒，欲報名者請備妥，包含報名表暨家長同意書(法定代理人或監護人需簽名)、戶口名簿正本及影本或半年內戶籍謄本正本(需含幼兒詳細記事）、身心障礙證明、新北市合約評估鑑定醫院綜合報告書或診斷證明之影本（無則免附)、低收/中低收證明、父/母或監護人中度以上有效期限內身心障礙手冊或證明、特殊境遇家庭之相關證明（無則免附)。

新北市教育局12月1日起，辦理113學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置。圖／新北教育局提供
新北市教育局12月1日起，辦理113學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置。圖／新北教育局提供

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