【重磅快評】「蘿蔔刀」你聽過嗎？
甚麼大事，驚動教育部、縣市教育局大員頻頻走訪中小學？尤其是蝴蝶刀大市場小學。越大的官越不懂，不是教學、教材或者體罰，只是小學校園流行的「蘿蔔刀」該怎麼應對？孩童流行蘿蔔刀此刻像暴潮，老師、教育高官楞在那兒，一直沒在意，突然發現，卻手足無措。
瘋狂爆發流行的蘿蔔刀是什麼？老師、家長應都不清楚，是握在手上的小東西，原來只是3D列印的圖樣，紙製品，應該沒什麼殺傷力，但一旦風行後，商人仿製成塑膠商品，價格低廉，連學校周邊的文具行都買得到，創造了流行、爆發的環境。
蘿蔔刀看似沒什麼危害性，但不當或惡意使用會有致災傷害。收合後握在手上，有校園風行的有力條件。學童喜歡甩開亮出「刀刃」的帥氣及聲音，雖然只是薄薄的塑膠片，但對幼齡孩童仍有十足炫耀性，尤其老爸、老媽都沒發現，揮出刀刃的帥氣聲，對年幼的小蘿蔔有不小鼓舞作用。
學校怎麼處理？當然後知後覺，一旦發現竟然流行起來，小朋友上學都偷握一把蘿蔔刀，雖然刀刃是薄薄的塑膠片，但胡亂揮出，決不只是刺破西瓜而已，極可能傷到同學。學校慌了，開始思考怎麼應對，上級教育官員也同樣的傷腦筋，提出的解方仍是二途，禁入校園，或者勸導？問題是不知道哪位學童入校會握蘿蔔刀在手，怎麼查？
主張不必管的一派老師也有道理，沒法查當然是原因，更關鍵的是孩童的流行大人該管嗎？蘿蔔刀學童握在手上，老師可能知道嗎？知道後應該嚴禁嗎？如果只是玩具，有必要禁嗎？禁得了嗎？學童進校園都要檢查手心嗎？這事小學老師都未查知，教育局、教育部官員怎有可能知道？
資深的老師覺得沒有必要去管，時間會解決這些疑慮。就好像幾十年前學童趴在地上挖坑打彈珠，沒有人質疑彈珠若拿來K人也會受傷？之後綁竹枝纏上橡皮筋當槍，誰又在乎、討論過這也可能是凶器？關鍵全在孩童心態，沒有害人之心，這些玩具，時過境遷，只是回憶片段。
可以高興的是，這事竟然教育部、縣市教育官員關切，雖然最終還是回到家庭關切來解決，但成為話題總是解決可能危害的契機。
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