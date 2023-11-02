抖音夯品蘿蔔刀席捲校園潛藏危險 嘉義市禁止攜帶到校

抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，家長憂心成為霸凌利器。台北、新北、台中、桃園等縣市要求學校加強安全宣導，嘉市府要求學校加強宣導，與學習無關物品，一律禁止帶到學校。

市府教育處說，近日市面流行塑膠玩具「蘿蔔刀」，雖是塑膠製品，但其銳利處仍有傷人身體疑慮，已發文提醒學校應審慎留意不適合學生身心發展遊戲或物品，落實學生安全宣導，維護學生身心健康。另為全面保護孩子，透過「嘉e卡」推播，邀請家長共同守護孩子的安全，勿讓孩子將相關危險物品攜帶至校園。

市府會持續要求學校加強宣導，任何與學習無關之物品，一律禁止帶到學校，強化學生使用和處理尖利物品的安全知識，若發現學生攜帶危險物品或其他安全問題時，應依學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，立即採取適當措施。