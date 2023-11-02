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抖音夯品蘿蔔刀席捲校園潛藏危險 嘉義市禁止攜帶到校

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，家長憂心成為霸凌利器。圖／家長提供
抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，家長憂心成為霸凌利器。圖／家長提供

抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，家長憂心成為霸凌利器。台北、新北、台中、桃園等縣市要求學校加強安全宣導，嘉市府要求學校加強宣導，與學習無關物品，一律禁止帶到學校。

市府教育處說，近日市面流行塑膠玩具「蘿蔔刀」，雖是塑膠製品，但其銳利處仍有傷人身體疑慮，已發文提醒學校應審慎留意不適合學生身心發展遊戲或物品，落實學生安全宣導，維護學生身心健康。另為全面保護孩子，透過「嘉e卡」推播，邀請家長共同守護孩子的安全，勿讓孩子將相關危險物品攜帶至校園。

市府會持續要求學校加強宣導，任何與學習無關之物品，一律禁止帶到學校，強化學生使用和處理尖利物品的安全知識，若發現學生攜帶危險物品或其他安全問題時，應依學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，立即採取適當措施。

王姓家長說，孩子見到同學有蘿蔔刀借來玩，誤以為只是塑膠製玩具，接到學校宣導通知，才知是危險物品，蘿蔔刀有「蘿蔔槍」等系列款式，雖頂端不像蘿蔔刀具潛藏殺傷力，但學生易因群起效仿危險動作發生意外，希望學校管制。

抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，家長憂心成為霸凌利器。圖／家長提供
抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，家長憂心成為霸凌利器。圖／家長提供

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蘿蔔刀 桃園 教師

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