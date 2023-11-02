抖音夯品蘿蔔刀席捲校園潛藏危險 嘉義市禁止攜帶到校
抖音夯品「蘿蔔刀」席捲國小校園，塑膠製品可穿破水果，學生下課拿來嬉戲，家長憂心成為霸凌利器。台北、新北、台中、桃園等縣市要求學校加強安全宣導，嘉市府要求學校加強宣導，與學習無關物品，一律禁止帶到學校。
市府教育處說，近日市面流行塑膠玩具「蘿蔔刀」，雖是塑膠製品，但其銳利處仍有傷人身體疑慮，已發文提醒學校應審慎留意不適合學生身心發展遊戲或物品，落實學生安全宣導，維護學生身心健康。另為全面保護孩子，透過「嘉e卡」推播，邀請家長共同守護孩子的安全，勿讓孩子將相關危險物品攜帶至校園。
市府會持續要求學校加強宣導，任何與學習無關之物品，一律禁止帶到學校，強化學生使用和處理尖利物品的安全知識，若發現學生攜帶危險物品或其他安全問題時，應依學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，立即採取適當措施。
王姓家長說，孩子見到同學有蘿蔔刀借來玩，誤以為只是塑膠製玩具，接到學校宣導通知，才知是危險物品，蘿蔔刀有「蘿蔔槍」等系列款式，雖頂端不像蘿蔔刀具潛藏殺傷力，但學生易因群起效仿危險動作發生意外，希望學校管制。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言