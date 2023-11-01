北市明星高中女師遭性騷 退休前校長吃案？教育局調查結果曝光

台北市某明星高中女職員指控，校內陳姓數學老師擔任總務主任時，對她性騷擾，但徐姓前任校長未積極處理，該校長退休在一所私校擔任校長，讓她無法接受，向教育局提出申訴，教育局表示，經訪談瞭解無法認定徐校長對職場性騷擾事件有怠於處理情形，推判可能雙方溝通上出現落差。

據了解，該女職員控訴在前任校長還在時就已經提出性騷擾，希望校方可以調離現在職務，不過當時徐姓前任校長拒絕，後來校長準備退休，但也向她承諾會將此事交接給新任校長，不過2023年再度向新任莊校長申訴，根本沒向現任校長交接此事，讓她感到無言。

不過據了解，當時徐姓校長與教育局訪談時稱，去年3月接獲該女職員口頭反應有說明職期輪調規則，當時該女子沒表達想要跟另調換職務，也沒有提出性騷擾申訴，事後這名主任也有像被害人道歉，才暫緩處理。

現任莊姓校長表示，教育局日前已調查完畢，目前已依照相關規定辦理，至於前校長是否有疏失，依規定需由教育局調查處理，並非校方職權。

北市教育局則表示，本案經調查小組進行訪談及瞭解，依據相關事證無法認定徐校長對職場性騷擾事件有怠於處理情形，教育局副局長陳素慧補充，應該是雙方溝通上有落差，後續也會提醒學校，發生相關事件需按流程處理。

本報記者今晚6點致電徐性校長，他表示，已離開學校1年多，不想就此事多做回應，尊重教育局處理。