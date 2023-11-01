「鳥，你還會回來嗎？」 南市辦理PBL探究教學走第一

台南市教育局今天在成大綠色魔法學院率先全國辦理「PBL探究教學論壇暨頒獎典禮」，會中邀《親子天下》總主筆賓靜蓀、誠致教育基金會執行長吳明柱、南新國中主任陳怡仲擔任論壇與談貴賓，分別從教育行政、專家學者以及學校實際執行來談PBL專題式學習課程的推動關鍵。

獲獎學校南新國中、後甲國中、樹林國小、三慈國小、永康國小、二溪國小分享PBL課程如何在課堂落實，這些寶貴的實務經驗可做為全國各校參考，也是台南市推動PBL課程的見證學校，全國直播網址為：https://www.youtube.com/watch?v=HjdQGy4dRjc。

市長黃偉哲表示，PBL最早起源於醫學教育上，讓學生解決模擬的真實問題，養成學生臨床理解與問題解決能力。教育局從2021年起積極推動PBL專題式學習課程，讓學生在老師引導的真實問題中發現問題、提出可能解決方案、實踐力行、分享發表與反思的能力。教育局的前瞻規畫回應國際發展趨勢，值得肯定。

教育局長鄭新輝說，為培育老師有PBL課程發展的能力，辦理超過50場次教師系列性增能課程，參與人數超過4000人次。自110學年度起，鼓勵學校5至9年級每周1節課程節數一個學年可達36節課。南市實施PBL的學校數、教師數與影響的學生比例已是全國最高。

賓靜蓀表示，PBL課程在國外有很多不同的發展模式，本次辦理論壇看到台南在地PBL探究課程發展模式，透過論壇可讓學校老師分享專業且優秀的課程發展經驗，協助所有學校持續精進，南市的積極作為非常值得讚許。

吳明柱指出，PBL探究課程主要是老師開始先學，老師要先啟動探究的課程歷程，才能帶領學生探究，台南市領先全國辦理這次論壇應是累積多年的努力。

教育局表示，此次送件課程有213件，南新國中以「行路難？不難—南新國中維也納廣場路面鋪設工程改善方案」榮獲國中組特優，學生透過改善學校廣場鋪面，真正的設計出改善分案與預算書，提交建議給校長進行建言。

另後甲國中以「真相，只有一個嗎？」榮獲國中組優等，透過噍吧哖事件引導學生思考事實與觀點的區別，並且透過模擬法庭的角色扮演，讓學生可以體驗正義的見解與程序正義的重要。三慈國小學生從記錄鳥的數量與種類到去探究周遭環境改變的潟湖「鳥，你會不會回來？」榮獲國小組特優。