家長怒學生腰椎骨折體育不及格 教師：依規評量

台中市西苑高中一名學生腰椎骨折，台中市議員李中指出，家長提出診斷證明但體育教師堅持學生須完成術科技能測驗，這名學生111學年度連續2學期因傷無法完成技能評量，均被打不及格。家長向校方、教育局申訴，22日將召開審查委員會。

台中市教育產業工會表示，西苑高中體育老師依據領域會議通過的測驗項目，對任課學生施測計算成績，並依規定點名，卻引來沒有愛心的罵名，體育老師深感委屈。

李中今天的質詢遭其他教團事前質疑「政治力介入校園」，並被指「議員施壓更改成績」。李中堅持完成質詢，他說要求老師上課有愛心、同理心，學生受傷無法完成體育術科要求，應有多元評量。

李中指出，日前他接獲西苑高中學生家長陳情，表示他的兒子去年因第四腰椎骨折，3月脊椎手術，透過導師和體育老師溝通，無法從事術科活動。

家長說，提醫出醫院證明，但體育老師未針對學生調整課程內容，評量標準不變，脊椎骨折的學生體育成績上學期56分、下學期54分均給不及格，家長怒指教師故意刁難。

教產工會指出，老師因應學生狀況，已改變評量的方式，以「體育活動賽事報告」等代替，另老師依依規點名，39堂課卻達24次未到課，1次遲到。

李中要求台中市教育局接獲家長再申訴書函後，應回歸教育本質，不能讓成績評量凌駕健康之上。以108課綱的精神，積極處理再申訴案。教育局表示22日開會審查。