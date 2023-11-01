快訊

經濟部打臉行政院？王美花：核電非綠電 院長指的是綠色融資

國民黨不分區卡位 傳王金平爭取中、韓國瑜被點名卻埋變數

評／藍白能否共推總統 比的不是方案而是氣長

家長怒學生腰椎骨折體育不及格 教師：依規評量

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中要求教育局針對西苑高中案，重視愛心、同理心、多元評量原則。記者陳秋雲/攝影
台中市議員李中要求教育局針對西苑高中案，重視愛心、同理心、多元評量原則。記者陳秋雲/攝影

台中市西苑高中一名學生腰椎骨折，台中市議員李中指出，家長提出診斷證明但體育教師堅持學生須完成術科技能測驗，這名學生111學年度連續2學期因傷無法完成技能評量，均被打不及格。家長向校方、教育局申訴，22日將召開審查委員會。

台中市教育產業工會表示，西苑高中體育老師依據領域會議通過的測驗項目，對任課學生施測計算成績，並依規定點名，卻引來沒有愛心的罵名，體育老師深感委屈。

李中今天的質詢遭其他教團事前質疑「政治力介入校園」，並被指「議員施壓更改成績」。李中堅持完成質詢，他說要求老師上課有愛心、同理心，學生受傷無法完成體育術科要求，應有多元評量。

李中指出，日前他接獲西苑高中學生家長陳情，表示他的兒子去年因第四腰椎骨折，3月脊椎手術，透過導師和體育老師溝通，無法從事術科活動。

家長說，提醫出醫院證明，但體育老師未針對學生調整課程內容，評量標準不變，脊椎骨折的學生體育成績上學期56分、下學期54分均給不及格，家長怒指教師故意刁難。

教產工會指出，老師因應學生狀況，已改變評量的方式，以「體育活動賽事報告」等代替，另老師依依規點名，39堂課卻達24次未到課，1次遲到。

李中要求台中市教育局接獲家長再申訴書函後，應回歸教育本質，不能讓成績評量凌駕健康之上。以108課綱的精神，積極處理再申訴案。教育局表示22日開會審查。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

體育 台中市 教育局

延伸閱讀

國小老師治療學生青春痘竟「吸雞雞」4次 判6年6月刑

謝國樑表揚體育有功人員 宣布復辦中興國小游泳體育班

富邦挺體育 6公司都獲運動企業認證

「蘿蔔刀」侵入校園…桃園這校宣布禁帶 教育局籲加強管理

相關新聞

議員施壓教師「喬分數」 教團：政治力勿介入成績評定

新北市、台中市日前均傳出民意代表施壓學校，要求更改學生段考成績。全國教師工會總聯合會今召開記者會，指學校多已設有成績申訴...

家長怒學生腰椎骨折體育不及格 教師：依規評量

台中市西苑高中一名學生腰椎骨折，台中市議員李中指出，家長提出診斷證明但體育教師堅持學生須完成術科技能測驗，這名學生111...

科普環島列車到台南 QQ球、怪怪飛行器… 學生嗨了！

「2023年台灣科普環島列車」昨底達台南新營站，今從台南站啟動，吸引近700名師生在列車上體驗科學的奧妙。現場安排了14...

2023教育科技展 力宇教育 x SAMSUNG強強聯手 打造數位學習新視野

全台規模最大的教育科技展—「臺灣教育科技展」，將在11/9(四)～11/12(日)於台北世貿一館登場。此次力宇教育攜手台灣三星...

民代施壓學校「改分數」全教總：該為踐踏教育專業道歉

新北、台中接連傳出民意代表施壓學校更改成績，全國教師工會總聯合會今天召開記者會，呼籲議員不應利用權勢介入教師的成績評定，...

老師小孩也要管！校園濫訴狀況不斷 全教總：應修法改善

「老師的孩子怎麼沒有就讀本校？」、缺乏證據的體罰指控，家長濫訴不斷，學校卻都要依法召開校事會議進行調查，學校已成準法院！全教總理事長侯俊良1日於記者會呼籲，小事不需要校事會議，也不用列入調查，呼籲以比例原則修改解聘辦法，包括台中、南投與台南等地方教育工會代表也都到記者會講述濫訴經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。