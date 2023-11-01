議員施壓教師「喬分數」 教團：政治力勿介入成績評定

新北市、台中市日前均傳出民意代表施壓學校，要求更改學生段考成績。全國教師工會總聯合會今召開記者會，指學校多已設有成績申訴管道，呼籲市議員不應介入學生成績評鑑，也不應要求未具公務員身分的教師到議會備詢。

新北市日前爆出土城某國中學生因剛進入國中，不諳段考考試規則，未使用考試規定黑色墨水作答，將面臨不給分的懲處，校內評議委員決議改成酌情扣分，卻引發其他家長抗議並爆料是議員關心的結果。無獨有偶，台中市日前也傳出議員施壓學校更改成績，甚至要教師到市議會接受備詢。

全教總理事長侯俊良表示，議員施壓更改成績或要求教育人員到議會備詢，均為錯誤示範，呼籲政治力勿介入學校成績評定，議員更不應要老師到議會備詢，讓教育回歸教育。

侯俊良指出，學生成績評量有明確規範，學生如有異議，本來就可依規定提出申訴，學校也會依規定受理，確保考試公平性與學生基本權益，家長無須透過民代等施壓、徒增紛擾，若政治力動輒干預學校教師打分數，將重創教育專業與民眾對教師的信任。

由於民代等均會要求學校具備行政職主管等到議會備詢，侯俊良也說，議員權責在於對市府監督，質詢對象是「官員」，不包括一般學校教師；議員要求教師到議會機受質詢，既違法又濫權。

侯俊良強調，政治力不應介入校園事務，議員不應利用權勢介入教師的成績評定、要求教師到議會備詢於法不符，呼籲停止干預教育，確保學校辦學的主體性與專業。