議員施壓教師「喬分數」 教團：政治力勿介入成績評定
新北市、台中市日前均傳出民意代表施壓學校，要求更改學生段考成績。全國教師工會總聯合會今召開記者會，指學校多已設有成績申訴管道，呼籲市議員不應介入學生成績評鑑，也不應要求未具公務員身分的教師到議會備詢。
新北市日前爆出土城某國中學生因剛進入國中，不諳段考考試規則，未使用考試規定黑色墨水作答，將面臨不給分的懲處，校內評議委員決議改成酌情扣分，卻引發其他家長抗議並爆料是議員關心的結果。無獨有偶，台中市日前也傳出議員施壓學校更改成績，甚至要教師到市議會接受備詢。
全教總理事長侯俊良表示，議員施壓更改成績或要求教育人員到議會備詢，均為錯誤示範，呼籲政治力勿介入學校成績評定，議員更不應要老師到議會備詢，讓教育回歸教育。
侯俊良指出，學生成績評量有明確規範，學生如有異議，本來就可依規定提出申訴，學校也會依規定受理，確保考試公平性與學生基本權益，家長無須透過民代等施壓、徒增紛擾，若政治力動輒干預學校教師打分數，將重創教育專業與民眾對教師的信任。
由於民代等均會要求學校具備行政職主管等到議會備詢，侯俊良也說，議員權責在於對市府監督，質詢對象是「官員」，不包括一般學校教師；議員要求教師到議會機受質詢，既違法又濫權。
侯俊良強調，政治力不應介入校園事務，議員不應利用權勢介入教師的成績評定、要求教師到議會備詢於法不符，呼籲停止干預教育，確保學校辦學的主體性與專業。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言