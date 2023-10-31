耗資9.5億！東園國小共構大樓訂2025年完工 游泳池可共用

耗資9.5億由北市教育局委託捷運局於萬大樹林線「加蚋站」建造東園國小捷運共構大樓，今天舉行上樑典禮，預計2025年完工啟用，大樓內規劃游泳池、棒球練習場等，除了讓東園國小學生、校隊提升授課練習品質外，未來也會讓周邊居民、學校一起使用，造福社區，帶動周邊發展，成為地標建築。

東園國小共構宅耗資約9.5億，也是台北市教育結合交通建設公共工程合作成功案例範，預計2025年就能完工啟用，共構大樓的公共藝術設計則以加蚋地區的歷史沿革和東園國小校史為出發點，從周邊店家傳統與創新、東園國小御大禮紀念碑等，社區民眾亦能瞭解加蚋地區的發展興衰脈絡。

教育局副局長鄧進權表示，各樓層目前有規畫活動中心、游泳池、演藝廳、多功能教室、棒球打擊練習場、棒球典藏館、藝術教育空間，未來周邊國小、社區有需求都可以使用，希望能變成附近地標。

鄧進權說，東園國小棒球隊表現一直以來都很不錯，為讓學生更上一層樓，增加訓練專業，大樓中也設計打擊練習場、重訓室等，讓球員獲得更完整、專業訓練，目前也有考慮將東園國小和萬大國小兩校操場整合在一起，將土地擴大，蓋一座標準棒球場讓學生練習，地下室則可以蓋停車場，造福周邊里民。

鄧進權說，除了東園國小外，包含萬大線廈安站旁的忠義國小，未來也有結合學校、社福與捷運的「忠義教育社福園區暨捷運共構大樓」，目前也持續推動其他校園結合TOD和EOD，盼校園基地能妥善運用，造福學生及周邊居民，目前北市正在規畫共有5處。