議員盼淡海新市鎮設新國中 新北市府：已展開專案研究
新北市議會今日總質詢，國民黨議員陳偉杰表示，淡水人口即將突破20萬大關，淡海新市鎮是全新北人口移入最多的主要區域，但基礎設施不足，一個超過五萬人的地區，卻沒有屬於自己國中令人不解。代理市長劉和然表示，新興區域各級學校建設有遷校、另設校區及新設校等方案，市府已委託學者進行專案研究，預計明年初完成相關評估計畫，也會廣納校友等利害關係人的建議，持續溝通。
陳偉杰表示，淡海新市鎮主導權在中央，但他舉中央強蓋社宅為例，毫不與地方協調，只想達成蔡總統政見，就不管地方其他設施夠了沒有，典型的「中央建設做一半，丟給地方就擺爛」。
陳偉杰認為，儘管中央只想兌現蔡總統政見，但市府還是應當積極「未雨綢繆」，為新市鎮新增基礎設施，包括現代化市場以及圖書館等。
陳偉杰指出，淡海國小終於開始招生，但是設立國中依舊沒有下文，一個超過五萬人的地區，卻沒有屬於自己的國中，教育局總以整個淡水學生總數來計算，說新市鎮沒有迫切新設國中的需要，但按照新市鎮人口的增長，用這樣算法並不合理。
陳偉杰也認為，因為舊學校環境亟需更新，使得淡水許多學生家長還是把孩子往外送，跨區到台北市就讀，他以服務處附近的「學校一條街」為例，文化國小、淡水國中以及淡江中學、真理大學同在一條街上，導致上下學時段的交通擁擠，再加上校區老舊，腹地小也無法大規模更新。
陳偉杰指出，可在淡海新市鎮成立淡水國中的「淡海新校區」，將中學部遷往新校區，但依舊保留「淡水舊校區」，留給幼兒園、推廣教育及其它功能使用，一來解決「學校一條街」的交通問題，二來更解決淡海新市鎮沒有國中的問題，保留舊校區也不會受到校友的反對。
陳偉杰表示，學校應是新市鎮最基本的設施，設置標準應從寬處理，成立一所學校本來就需要三至四年的時間，及早規劃剛好可以因應未來新市鎮人口的成長，而非要等到學生總數達標，再多花三到四年去等待新學校的設立。陳偉杰希望市府能審慎評估他的建議，盡早為新市鎮設置新國中，同時也為舊市區解決因學校集中而導致的交通問題。
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