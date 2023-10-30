「蘿蔔刀」入侵校園 新北教育局：行文各校加強宣導管理

近年小學間流行名為「蘿蔔刀」的玩具塑膠刀，雖是塑膠製品，卻可穿破水果，新北市議員江怡臻今天總質詢時，蘿蔔刀文具店都買得到，校方應加強宣導管理，以免發生意外，或成為霸凌工具。新北市教育局長張明文指出，已行文各校宣導盡量不要攜帶；代理市長劉和然則說，完全禁止不一定是最好的方式，可透過班親會或家長會方式擬定各校決議，強化各種不同危險物品管理。

江怡臻指出，蘿蔔刀是從社群軟體抖音開始爆紅，塑膠製成的刀很輕，許多文具店買得到，她買雙刀版本89元，單刀則只要49元，近3個月來網路聲量非常高，但校園沒有相關禁止規則，雖還沒傳出相關傷害案件，但如果學生下課互相甩來甩去、刺來刺去可能造成傷害，也有可能成為霸凌工具。

張明文回應，新北已發文給各校，提醒老師回到班級要宣導盡量不要攜帶，做好預防與追蹤列管。

江怡臻指出，台北市是宣導柔性勸導，或發現請學務處處理等，有些則是呼籲家長不要讓學生購買，現在許多文具店都可以買得到，學校附近商店是否要禁止販賣？

張明文表示，風險工具很多，無法用強迫禁止購買方式，目前有發函請學校留意相關危險遊戲物品，透過不同管道宣導 ，也會提醒家長，發現可暫時保管，再通知家長領回。

劉和然則說，完全禁止不一定是最好的方式，可透過班親會或家長會方式擬定各校決議，強化相關物品的管理。