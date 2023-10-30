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青少年想諮商 怕同儕貼標籤

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
校園心輔困境 不少諮商心理專家發現，青少年想與心理師會談，卻遭家長反對、斥責，甚至受同儕壓力、怕影響人際關係，不敢至輔導室尋求協助。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
校園心輔困境 不少諮商心理專家發現，青少年想與心理師會談，卻遭家長反對、斥責，甚至受同儕壓力、怕影響人際關係，不敢至輔導室尋求協助。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

衛福部八月起補助十五歲到卅歲年輕族群，一年三次免費心理諮商，但專家發現，不少青少年想與心理師會談，卻遭家長反對並斥責，「你是發瘋了嗎？沒有病幹嘛去找心理師？」有些人受同儕壓力，不敢至輔導室尋求協助，怕被稱精神有問題，影響人際關係。

諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇指出，許多家長於成長過程中未接觸過心理健康議題、視其為問題，多要求孩子讀高中後就應考取好大學，念高職則要學會一技之長，漠視孩子的情緒困擾。

精神科醫師、校園專家委員楊聰財表示，國高中校園的心輔資源可近性相當低，雖設置導師、輔導老師、專業諮商師的「三級輔導制」，大部分學生因注重同儕關係，不敢尋求協助，怕被說精神異常。

諮商心理師公會全聯會常務理事蔡曉雯則認為，部分家長忽略青少年情緒困擾，即使孩子已經對外求救，想接受心理諮商，卻打了回票，認為做心理治療代表生病，阻止孩子尋求協助。

「乖巧、功課好的學生的情感容易被忽略。」胡延薇指出，乖孩子不讓師長擔心，遇到壓力會自己扛，等升上大學，課業壓力、感情問題接踵而來，如果壓力無法排解，就可能引發憾事；她強調，擁有良好情緒處理能力，才是人生道路與人持續競爭的軟實力。

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