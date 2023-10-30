聯合盃作文台南、雲林初賽 命題生活化
第17屆聯合盃全國作文大賽台南、雲林區初賽昨天同步舉辦，分別854人及817人參加，有台南參賽學生家長認為題目看似簡單，要切中要點並不容易；雲林的國九、高中職組都出「圖表題」，依統計數據寫下感想，針對這類題目，有校長建議，培養閱讀能力外，生活經驗也非常重要。
台南初賽由台南市教育局、開基玉皇宮協辦，在崇明國中登場，國小高年級題目「我的收藏品」，有學童說，收藏品是祖母送的玩偶，由於沒有同住，祖母每次出國回來都送她玩偶，累積3個，看到玩偶就想到人；林姓學童分享，相簿是最珍惜的收藏品，看到相片「阿嬤陪我遊戲、念故事的畫面就浮現眼前」。
教育局主任秘書楊智雄說，聯合盃題目多元且強調素養，除了訓練及提升學生的解析能力，也是生活經驗分享。
雲林初賽由縣府、青埔教育基金會協辦，九年級組題目以去年雲林主要觀光遊憩區的遊客人次概況、高中職組題目則是雲林公立圖書館每年借閱人次，都要求寫下感受、想法。永年高中學生李紫寧說，只有數據很難發揮想像力，自己寫出時下網路閱讀書籍風氣，建議圖書館要有更多元的網路宣傳。
永年高中校長王安順表示，現在作文考題都相當多元且強調素養命題，有豐富的生活經驗並能體現，有助於作文能力。縣府教育處長邱孝文表示，不管將來在哪個領域學習，都應具備作文能力。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言