聯合盃作文台南、雲林初賽 命題生活化

第17屆聯合盃全國作文大賽台南、雲林區初賽昨天同步舉辦，分別854人及817人參加，有台南參賽學生家長認為題目看似簡單，要切中要點並不容易；雲林的國九、高中職組都出「圖表題」，依統計數據寫下感想，針對這類題目，有校長建議，培養閱讀能力外，生活經驗也非常重要。

台南初賽由台南市教育局、開基玉皇宮協辦，在崇明國中登場，國小高年級題目「我的收藏品」，有學童說，收藏品是祖母送的玩偶，由於沒有同住，祖母每次出國回來都送她玩偶，累積3個，看到玩偶就想到人；林姓學童分享，相簿是最珍惜的收藏品，看到相片「阿嬤陪我遊戲、念故事的畫面就浮現眼前」。

教育局主任秘書楊智雄說，聯合盃題目多元且強調素養，除了訓練及提升學生的解析能力，也是生活經驗分享。

雲林初賽由縣府、青埔教育基金會協辦，九年級組題目以去年雲林主要觀光遊憩區的遊客人次概況、高中職組題目則是雲林公立圖書館每年借閱人次，都要求寫下感受、想法。永年高中學生李紫寧說，只有數據很難發揮想像力，自己寫出時下網路閱讀書籍風氣，建議圖書館要有更多元的網路宣傳。

永年高中校長王安順表示，現在作文考題都相當多元且強調素養命題，有豐富的生活經驗並能體現，有助於作文能力。縣府教育處長邱孝文表示，不管將來在哪個領域學習，都應具備作文能力。