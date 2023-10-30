聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合盃作文台南、雲林初賽 命題生活化

聯合報／ 記者鄭惠仁陳雅玲／連線報導
第17屆聯合盃全國作文大賽台南初賽昨天在崇明國中舉行，共854名學生報名。記者鄭惠仁／攝影
第17屆聯合盃全國作文大賽台南初賽昨天在崇明國中舉行，共854名學生報名。記者鄭惠仁／攝影

第17屆聯合盃全國作文大賽台南雲林區初賽昨天同步舉辦，分別854人及817人參加，有台南參賽學生家長認為題目看似簡單，要切中要點並不容易；雲林的國九、高中職組都出「圖表題」，依統計數據寫下感想，針對這類題目，有校長建議，培養閱讀能力外，生活經驗也非常重要。

台南初賽由台南市教育局、開基玉皇宮協辦，在崇明國中登場，國小高年級題目「我的收藏品」，有學童說，收藏品是祖母送的玩偶，由於沒有同住，祖母每次出國回來都送她玩偶，累積3個，看到玩偶就想到人；林姓學童分享，相簿是最珍惜的收藏品，看到相片「阿嬤陪我遊戲、念故事的畫面就浮現眼前」。

教育局主任秘書楊智雄說，聯合盃題目多元且強調素養，除了訓練及提升學生的解析能力，也是生活經驗分享。

雲林初賽由縣府、青埔教育基金會協辦，九年級組題目以去年雲林主要觀光遊憩區的遊客人次概況、高中職組題目則是雲林公立圖書館每年借閱人次，都要求寫下感受、想法。永年高中學生李紫寧說，只有數據很難發揮想像力，自己寫出時下網路閱讀書籍風氣，建議圖書館要有更多元的網路宣傳。

永年高中校長王安順表示，現在作文考題都相當多元且強調素養命題，有豐富的生活經驗並能體現，有助於作文能力。縣府教育處長邱孝文表示，不管將來在哪個領域學習，都應具備作文能力。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

雲林 台南

延伸閱讀

聯合盃作文賽台中場千人應試 考生：選題重生活經驗

聯合盃作文要寫出生活經驗 圖書借閱、觀光遊憩均入題

全國健美健身錦標賽雲林登場 200多名選手參賽

聯合盃作文大賽台南初賽命題生活化 素養展現其中

相關新聞

聯合盃作文台南、雲林初賽 命題生活化

第17屆聯合盃全國作文大賽台南、雲林區初賽昨天同步舉辦，分別854人及817人參加，有台南參賽學生家長認為題目看似簡單，...

青少年想諮商 怕同儕貼標籤

衛福部八月起補助十五歲到卅歲年輕族群，一年三次免費心理諮商，但專家發現，不少青少年想與心理師會談，卻遭家長反對並斥責，「...

餵藥案重挫親師信任...幼教師上凱道爭尊嚴 立委催生用藥安全基金會

新北餵藥案重創國人對托育人員信任，超過120個幼教團體昨上凱道抗議，高喊「愛孩子、重親職、尊老師」等口號。立委林思銘呼籲...

青年辦展覽工作坊 為美濃野蓮產業打造識別價值

為喚起農村的生活價值，青年團隊透過舉辦工作坊和展覽，介紹高雄市美濃區的野蓮產業，建立產地的識別價值，希望吸引美濃青年回鄉...

杏壇憂鬱／被解聘、鞠躬道歉成抑鬱症導火線 老師患者面對疾病有一缺陷

曾在高中和大學教書的侯政諭，在教學職涯上面臨一連串的期望和失望。斬獲八項國際紋身冠軍的他，卻被任教的私中校長以他全身刺青「觀感不好」解聘，也曾被校方要求向某資優學生家長鞠躬道歉。身心俱疲的他，後來確診為「疲勞性抑鬱症」，有一天起床，發現嘴巴裡全部都是牛肉碎末，但前一晚並沒有吃牛肉，回放攝影機紀錄才發現，他睡著後夢遊去廚房煮牛肉鍋，還抽了一根飯後菸。他坦言，身為知識分子在面臨憂鬱症時有非常大的「缺陷」，導致病情越來越嚴重。

爭幼托人員尊嚴上凱道遊行 衛福部晚間發聲：搜集意見後納入討論

爭取幼托人員尊嚴、家長工時彈性，親師萬人今天上凱道遊行。衛生福利部晚間表示，兒童托育服務法草案預告23日期滿，廣泛搜集各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。