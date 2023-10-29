幼教師昨上凱道爭尊嚴 立委林思銘催生用藥安全基金會
新北餵藥案重創國人對托育人員信任，超過120個幼教團體昨上凱道抗議，高喊「愛孩子、重親職、尊老師」等口號。立委林思銘呼籲行政院應成立「兒童用藥安全基金會」，並明確立法保障幼教老師、托育人員餵藥合法性，若幼教人員依照託藥實施辦法協助餵藥，幼兒仍於藥後發任何意外，幼教人員也能免除法律責任，並由兒童用藥安全基金會撥款補償。
林思銘指出，近期很多幼教從業人員向他陳情，因新北餵藥案造成全國幼兒園及幼教人員信譽重創、團隊士氣低落，引發千名幼教人員走上凱道陳抗。
林思銘強調，家長當然希望孩童在幼兒園健康成長，若遇到生病不適時，商請老師協助餵藥，是教師基於照顧小孩職責，但幼教老師不是醫師，難免可能出現意外，如果讓偶發事件造成家長憂心、幼教人員反彈，進而形成對立，其實受害最大的是孩童。
林思銘表示，他與第一線的幼教人員交流、搜集意見後，提出4點具體行動來改善第一線幼教人員面臨的困境，包括明確立法保障幼兒園從業人員給予幼兒餵藥行為合法性、行政院應積極檢討託藥及餵藥相關規定，並應由行政院具體訂定相關標準作業流程等實施辦法。
林思銘也提出，幼兒園從業人員如依行政院的託藥實施辦法協助餵藥，但幼兒仍於藥後發任何意外，幼兒園與幼教從業人員均應免除任何民事、刑事、行政等一切法律責任；最後行政院應成立「兒童用藥安全基金會」，守護幼兒生命健康安全，若幼教人員協助餵藥，孩童產生藥物不良反應等權益受損的狀況，將由「兒童用藥安全基金會」撥款補償。
林思銘強調，有安全的拖育職場、務實合法的規定及適當不擾民的監督流程，才有可能達到幼童安康、家長放心、幼教老師安心的三贏結局。
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