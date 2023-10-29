快訊

「無卡分期」話術騙大學生 涉案電玩店老闆、業務今遭聲押

成功人士最可怕的特質「恆毅力」 黃仁勳、賈伯斯都有

諷高虹安「政治提款機」遭包圍！民代籲警查8黑衣人 關鍵在此人是否出面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幼教師昨上凱道爭尊嚴 立委林思銘催生用藥安全基金會

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新北餵藥案重創國人對托育人員信任，超過120個幼教團體昨上凱道抗議，高喊「愛孩子、重親職、尊老師」等口號。圖／報系資料照
新北餵藥案重創國人對托育人員信任，超過120個幼教團體昨上凱道抗議，高喊「愛孩子、重親職、尊老師」等口號。圖／報系資料照

新北餵藥案重創國人對托育人員信任，超過120個幼教團體昨上凱道抗議，高喊「愛孩子、重親職、尊老師」等口號。立委林思銘呼籲行政院應成立「兒童用藥安全基金會」，並明確立法保障幼教老師、托育人員餵藥合法性，若幼教人員依照託藥實施辦法協助餵藥，幼兒仍於藥後發任何意外，幼教人員也能免除法律責任，並由兒童用藥安全基金會撥款補償。

林思銘指出，近期很多幼教從業人員向他陳情，因新北餵藥案造成全國幼兒園及幼教人員信譽重創、團隊士氣低落，引發千名幼教人員走上凱道陳抗。

林思銘強調，家長當然希望孩童在幼兒園健康成長，若遇到生病不適時，商請老師協助餵藥，是教師基於照顧小孩職責，但幼教老師不是醫師，難免可能出現意外，如果讓偶發事件造成家長憂心、幼教人員反彈，進而形成對立，其實受害最大的是孩童。

林思銘表示，他與第一線的幼教人員交流、搜集意見後，提出4點具體行動來改善第一線幼教人員面臨的困境，包括明確立法保障幼兒園從業人員給予幼兒餵藥行為合法性、行政院應積極檢討託藥及餵藥相關規定，並應由行政院具體訂定相關標準作業流程等實施辦法。

林思銘也提出，幼兒園從業人員如依行政院的託藥實施辦法協助餵藥，但幼兒仍於藥後發任何意外，幼兒園與幼教從業人員均應免除任何民事、刑事、行政等一切法律責任；最後行政院應成立「兒童用藥安全基金會」，守護幼兒生命健康安全，若幼教人員協助餵藥，孩童產生藥物不良反應等權益受損的狀況，將由「兒童用藥安全基金會」撥款補償。

林思銘強調，有安全的拖育職場、務實合法的規定及適當不擾民的監督流程，才有可能達到幼童安康、家長放心、幼教老師安心的三贏結局。

立委林思銘呼籲行政院應成立「兒童用藥安全基金會」，並明確立法保障幼教老師餵藥合法性。圖／林思銘辦公室提供
立委林思銘呼籲行政院應成立「兒童用藥安全基金會」，並明確立法保障幼教老師餵藥合法性。圖／林思銘辦公室提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

幼教 林思銘 幼兒園

延伸閱讀

林思銘競總成立 朱立倫讚立委表現佳獲跨黨派支持

綠營大老為藍營立委站台 朱立倫：林思銘受跨黨派肯定

楊文科表態爭取台積電設廠 林思銘：落腳新竹縣將是雙贏

趙天麟外遇引發國安疑慮 林思銘質疑檢調是否被施壓不能調查

相關新聞

還給家長親子時光！侯友宜陣營：勝選給6歲以下孩童家長彈性工時

托育幼教團體於今日（10/28）在凱道舉行托育幼教親師集會遊行，現場聚集近一萬民親師生，並邀請國民黨、民眾黨總統參選人代...

幼教師昨上凱道爭尊嚴 立委林思銘催生用藥安全基金會

新北餵藥案重創國人對托育人員信任，超過120個幼教團體昨上凱道抗議，高喊「愛孩子、重親職、尊老師」等口號。立委林思銘呼籲...

青年辦展覽工作坊 為美濃野蓮產業打造識別價值

為喚起農村的生活價值，青年團隊透過舉辦工作坊和展覽，介紹高雄市美濃區的野蓮產業，建立產地的識別價值，希望吸引美濃青年回鄉...

杏壇憂鬱／被解聘、鞠躬道歉成抑鬱症導火線 老師患者面對疾病有一缺陷

曾在高中和大學教書的侯政諭，在教學職涯上面臨一連串的期望和失望。斬獲八項國際紋身冠軍的他，卻被任教的私中校長以他全身刺青「觀感不好」解聘，也曾被校方要求向某資優學生家長鞠躬道歉。身心俱疲的他，後來確診為「疲勞性抑鬱症」，有一天起床，發現嘴巴裡全部都是牛肉碎末，但前一晚並沒有吃牛肉，回放攝影機紀錄才發現，他睡著後夢遊去廚房煮牛肉鍋，還抽了一根飯後菸。他坦言，身為知識分子在面臨憂鬱症時有非常大的「缺陷」，導致病情越來越嚴重。

爭幼托人員尊嚴上凱道遊行 衛福部晚間發聲：搜集意見後納入討論

爭取幼托人員尊嚴、家長工時彈性，親師萬人今天上凱道遊行。衛生福利部晚間表示，兒童托育服務法草案預告23日期滿，廣泛搜集各...

親師生關係現裂痕…萬人上凱道爭幼托人員尊嚴 教育部晚間回應

多個教育團體今天走上凱達格蘭大道，爭取幼托人員尊嚴。教育部稍晚表示，已成立專案小組，研議改善幼教工作環境的策略，並澄清擬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。