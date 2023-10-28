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爭幼托人員尊嚴上凱道遊行 衛福部晚間發聲：搜集意見後納入討論

中央社／ 台北28日電
數千名幼教人員下午聚集在凱道，爭取幼教人員勞動尊嚴外，也呼籲消除對立，找回幼教人員與家長的互相信任。記者曾原信／攝影
數千名幼教人員下午聚集在凱道，爭取幼教人員勞動尊嚴外，也呼籲消除對立，找回幼教人員與家長的互相信任。記者曾原信／攝影

爭取幼托人員尊嚴、家長工時彈性，親師萬人今天上凱道遊行。衛生福利部晚間表示，兒童托育服務法草案預告23日期滿，廣泛搜集各界意見，檢視後再召開會議討論。

今年5月發生新北市板橋某幼兒園疑似餵藥案，引起親師生間的關係緊張，台北護理健康大學教授楊金寶等人發起募集100個陪孩子共同成長的故事，希望社會大眾肯定多數幼教人員的真誠付出，今天更在台北市凱達格蘭大道舉辦活動，倡導「守護孩子，親師生攜手」。

主辦單位提出4項訴求，包括還給0到6歲家長陪伴孩子的親子時光；還給幼托人員專業健康尊嚴的工作環境；修改托育及幼教職場不合理的管理法令；調整壓垮托育幼教現場行政量能的措施。

衛生福利部社會及家庭署晚間發布新聞稿回應，兒童托育服務法草案，在今年8至10月辦理草案預告，廣泛蒐集各界意見，23日已截止，將檢視相關意見再召開會議討論。

有關團體相關遊行訴求，社家署副署長張美美告訴中央社記者，目前衛福部是負責0到2歲、教育部管2歲到6歲，已由政務委員林萬億統籌督導，建立行政院層級跨部會運作機制。

至於幼托人員專業健康尊嚴的工作環境部分，張美美說，應是希望呼籲大家注重家長、老師跟孩子的權益並建立互信，這是此次遊行中一個很大重點。

她另外指出，裝設監視錄影設備主要是考量未滿2歲嬰幼兒的語言表達能力仍在發展中，還不太會說話，衛福部早在109年就頒布「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」，透過保全相關錄影畫面，除有助於釐清照顧爭議，維護受托兒童權益，也可避免適任托育人員遭受誤解。

此外，社家署表示，為減輕家長照顧負擔，自107年起透過公私協力方式推動準公共托育服務機制，截至112年9月已有936家私立托嬰中心簽約合作，符合簽約資格的簽約率高達97%。

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