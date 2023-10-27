全面性教育已是國際共識 潘文忠：正研擬中學階段實施指引
台灣相關教育團體今（10/27）舉辦「2023 CSE in Asia 亞洲全面性教育國際論壇」，並邀請數個國家工作者分享落實聯合國「全面性教育」（Comprehensive Sexuality Education）情形。但國內課綱並未跟上國際步調，教育部長潘文忠則表示，將請國教院了解、全盤檢視，作為未來課綱研修的基礎調查，並正在研擬中學階段全面性教育實施指引。
國內課綱將性教育一項列為健體領域個人衛生與性教育主題項目之一，但根據聯合國內容指出，CSE則是探討學生情感、自我認同、社會層次意義等課程，目的是使兒童和年輕人具備一定的知識、技能、態度和價值觀，從而確保健康、福祉和尊嚴。
教育部長潘文忠今天受訪時表示，全面性教育是逐步發展趨勢也是國際共識，教育部也盤點課程，將請國教院了解健康與體育等上課情況，盤整檢視教學實務，並作為未來課綱研修的基礎調查，以利後續課綱調整。
潘文忠也說，也正在研擬，預計完成中學階段全面性教育實施指引，會於既有課綱下透過指引發布，讓國教輔導團等在師資專業發展做參考。
至於小學端，潘文忠也談到，還是以性別平權為基礎，但能逐步滾動調整。全面性教育國際上也非常重視，希望站在全面性教育論述上，實施情感教育、性教育等，會在下一波課綱前完成檢視，作為修訂參考。
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