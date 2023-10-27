新竹市校園智慧通APP今天啟用 能練英語口說、查詢校務

新竹市政府今天宣布啟用「新竹市親師生平台」與「新竹市校園智慧通APP」，校園智慧通APP集結安全、學習、英語、繳費、探索共五大功能，打開APP即可體驗口說英語AI自動辨識、校務相關查詢、活動探索掃碼收集點數等服務，後續將陸續開通電子聯絡簿、線上繳費等多項功能，讓教育服務更加智慧、便捷。

竹市府教育處今天在市府幸福廣場發表「新竹市親師生平台」與「新竹市校園智慧通APP」2大教育特色服務，由市長高虹安會同教育處副處長張品珊以及多名校長共同發表，並特別展示竹市校園智慧通APP的功能，一機在手可以學英文、查詢交通車等。

高虹安說，智慧教育是經濟全球化、技術變革與知識爆炸的產物，市府推動智慧科技政策，教育領域的應用自然是重中之重，市府打造與時俱進的親師生溝通平台，同時開發新竹市校園智慧通APP，提供包含安全、學習、英語、繳費、探索等五大功能。

新竹市校園智慧通APP多項功能服務分兩階段實施，第一階段功能包括每日口說英語、探索掃碼應用、學校交通車查詢、單一登入學習平台、電子聯絡簿、學生缺曠紀錄、課表和成績查詢等，家長能第一時間掌握學生動向及安全，強化親師即時聯繫。

第二階段功能包含APP繳費、數位積點獎勵、活動掃碼報到、校園午餐查詢和學生健康歷程的追蹤，服務將於112學年度下學期陸續上線，上線期間將針對每項功能持續精進，確保系統正常運作再逐步推廣至全市使用，迎合學校、老師、家長、學生需求。

教育處指出，新竹市校園智慧通APP「安全智慧通」功能已於安心通學專車測試使用，讓家長能夠隨時查詢校車動態，APP也提供每天5句英語句子，供學生口說練習，並通過AI系統自動評分，協助學生提升英語口說能力，讓學習體驗更加趣味充實。

新竹市獨創的「探索智慧通」功能由光華國中校長林茂成實際測試提高實用性，線上繳費系統預計112學年度下學期由陽光國小與龍山國小率先實施。此外，為提高學生的英語能力，竹市親師生平台計畫提供100班口說英語課程給獲聘雙語標章的學校使用。