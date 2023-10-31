想學好英文不一定要花大錢！網推這六大學習方式超有效

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「學英文方式」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的學英文方式排行。

英文是目前最被廣泛使用的語言之一，被稱為現今的「世界語言」，與國際政治、經濟、社會、文化皆息息相關，因此不論是想要出國旅遊、留學、工作、學習他國文化或社交等，擁有良好的英文能力都將成為一大助力。但「英文到底怎麼學」也是許多人的煩惱，於是我們本次針對「學英文方式」進行觀測，一起來看看有哪些網友推薦的學習方法吧！

看英文電影加強口說與聽力「一舉兩得」 出國「敢開口」才是英文進步的關鍵 ▲ 網友熱議TOP6學英文方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「學英文方式」話題的討論，發現「看英文劇集／影片」最受到網友熱議。就有網友說道，「看電影學英文好像比較沒有壓力」，指出看自己喜歡的內容，可以降低學習負擔，是幫助維持動機與熱忱的好方法。也有人表示「認同看電影學英文這件事，這是學口音最快的方式」，推薦在看影片時，可以觀察並模仿母語人士的嘴型、發音、腔調等，用聽一句講一句的方式，精進口說能力；也可以試著不看字幕，去習慣「聽」英文，提升對語言的熟悉度，以加強聽力。

另外，「出國遊學／旅遊」也是許多網友公認能有效提升英語能力的方式之一。有不少人在分享自己的留遊學經驗時，直呼「聽和說真的會進步」，指出當身處在只能用英語和他人溝通的環境時，英文能力自然而然就有所增長。不過也有網友點出，「看過一開始不會說英文但是一學期就進步很快的人，這種大部分都是願意敞開心胸跟其他人交流、不怕講錯」，認為雖然身處國外環境對於提升英文能力有一定的幫助，但最重要的還是取決於自己「敢不敢開口」，多多使用語言才會真的進步飛快。

也有部分網友是透過「家教／線上課程」學習英文。家教的優點在於「上課時間較能彈性調整」、「小班精緻教學」、「可立即解惑」；線上學習則是「沒有場地跟時間上的困擾」，且有網友認為其「課程比較有規劃，也比實體補習班便宜很多」，十分方便。不過不論是用哪種方式學習，最重要的還是恆心與毅力，持續不間斷才是學成英文的不二法門！

你也想精進英文能力，卻不知從何開始嗎？如果你有這樣的煩惱，不妨參考以上提及的英文學習法，找出最適合自己的方式，才能更容易維持動力、持之以恆的學習，讓我們一起走上成功學英文的道路吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「學英文方式」相關討論則數。觀測期間：2023/07/18~2023/10/18，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、APP評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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