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宜蘭三星萬富國小附設幼兒園揭牌 打造雨天活動環境

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭三星鄉萬富國小附設幼兒園園舍採圓弧設計，減少安全死角，並有大量半開放空間，提供學童雨天活動空間。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭三星鄉萬富國小附設幼兒園園舍採圓弧設計，減少安全死角，並有大量半開放空間，提供學童雨天活動空間。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣三星鄉萬富國小附設幼兒園歷經3年完工，今年8月開學，是三星鄉第三間小學附設幼兒園、也是第四間幼兒園。園舍建築一層樓高，採取圓弧廊道減少安全死角，並且將室內、室外空間融為一體，開闢出大量的半戶外空間，讓學童在多雨的三星也有足夠的活動空間。

宜蘭縣政府教育處指出，三星鄉沒有私立幼兒園，學齡前孩童的教保資源亟需擴充，縣府2020年獲教育部核定補助2795萬元，在萬富國小校地興建幼兒園設，經過三年修建，今年夏天完工，7月驗收完畢。園舍從屋頂到廊道都是圓弧形，營造零死角視線，並提供充足的空間讓學童進行體育活動。

萬富國小附設幼兒園主任章亦潔表示，附設幼兒園原本獲縣府核定招生名額為38人，包含2歲專班8名、3到5歲混齡班30名，教育部降低師生比為1比12後，混齡班名額上限為24名；今年是開辦第一年，2歲專班8名額招滿，混齡班則招到9名學童，明年2歲專班升上混齡班，加上其他有意願的家長，估計招生率會大幅上升。

章亦潔說，目前幼兒園有1名教師、3名教保員和1名廚工，開學到現在師生雖然都還在適應環境，課程推行狀況良好，家長也比較放心；萬富附設幼兒園的一大特色課程是學習區，園方在園舍中準備了語文、數學、積木等不同學習空間，學童可以在其中自由探索，教師從過去的主導者轉變為輔導者，用開放式學習的方式培養學童的想像力與創造力。

宜蘭縣政府今天舉辦附設幼兒園揭牌典禮，縣長林姿妙、三星鄉長李志鏞、三星鄉代會主席陳世玉等人到場，萬富國小安排烏克麗麗社團演奏。林姿妙表示，期待孩子能在優質、安全的環境快樂學習。

宜蘭三星鄉萬富國小附設幼兒園是宜蘭第三間國小附設幼兒園，縣府今舉辦揭牌儀式，縣長林姿妙（右七）、三星鄉長李志鏞（左七）等人到場。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭三星鄉萬富國小附設幼兒園是宜蘭第三間國小附設幼兒園，縣府今舉辦揭牌儀式，縣長林姿妙（右七）、三星鄉長李志鏞（左七）等人到場。圖／宜蘭縣政府提供
萬富國小附設幼兒園學生可以在開放的自然環境中探索、學習。圖／萬富國小附設幼兒園顧問廖草雲提供
萬富國小附設幼兒園學生可以在開放的自然環境中探索、學習。圖／萬富國小附設幼兒園顧問廖草雲提供
萬富國小附設幼兒園目前共17名學童，雖然尚在適應環境，課程進行狀況良好，家長也相當安心。圖／萬富國小附設幼兒園顧問廖草雲提供
萬富國小附設幼兒園目前共17名學童，雖然尚在適應環境，課程進行狀況良好，家長也相當安心。圖／萬富國小附設幼兒園顧問廖草雲提供

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