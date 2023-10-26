教團批嘉陽高中苛扣教師 台中市府：促校方與教師議薪
全國教育產業總工會今指嘉陽高中5個學年來以少子化為由寄存名額、減少學生數，校內僅剩19名教師、薪資上限僅4萬，質疑學校惡意寄存減招，苛刻教師權益。台中市政府教育局表示，已督促學校與校內教師協議薪資，謀求共識，讓學生安心學習。
全教產理事長林碩杰表示，嘉陽高中自107學年起，就將教師薪資設定約5萬2000元上限，基本鐘點16節，但之後數年間教師薪資不斷被扣減，至111學年薪資上限僅4萬，基本終點卻高達21節。
台中市教育局表示，維護學生受教權益是最優先考量，已督促嘉陽高中依據相關規定，與教師協議薪資；教師如與學校達成協議並應聘，即符合規定，如對聘約內容存有疑義，可檢具相關事證依勞資爭議處理程序或循民事訴訟程序請求救濟。
台中市政府教育局指出，嘉陽高中減班寄存是依「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，申請從112學年度停招日間部汽車科等共11班，並就上開招生班級數辦理寄存8班，目前學校總班級數還有日間部7班，夜間部6班。
教育局督促學校依據相關規定與校內教師協議薪資，謀求共識，恢復校園平靜，讓學生安心學習。
教育局表示，依教師待遇條例第17條規定，私立學校教師職務、學術研究及地域加給，準用公立學校規定訂定，並應將所定支給數額納入教師聘約。在未與教師協議前，不得變更支給數額。
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