1.1億竹蓮國小多功能活動中心啟用 兼具運動藝術人文

新竹市竹蓮國小多功能活動中心今天在全校師生及社區的期待下正式啟用，投入1億1663萬元打造全新3層樓多功能活動中心，包含舞台、球場、多功能視聽會議室及知動教室等多功能空間。突破以往室內活動中心封閉樣貌，中間場地可彈性做為各類球場及表演場地等，創造兼具運動藝術人文多功能的魔術大空間。

新竹市長高虹安表示，自上任以來責成教育處積極推動新竹好學、安心就學，大力推動竹市新建校舍及老舊校舍拆除重建工程，並補助各校辦理改善及充實教學設備，以提供師生優質環境，讓竹市中小學各有不同特色，同時推動校校均質，期許各校都能運用在地資源發展各自特色，營造優質幸福的學習環境。透過多功能的活動空間，為孩子帶來更多元的學習歷程，留下美好的求學環境。

教育處長陳金木說明，為推動竹蓮國小優質校園整體規畫，除了多功能活動中心外，市府持續爭取中央補助及市府自籌總經費達1億5千萬，完成特教班教室搬遷及整修設施設備採購、校園廣播、音響設備安裝，以及辦理竹蓮段2613地號價購等。同時，正在辦理活動中心設施設備、冷氣空調設置、特教班知動教室及電信設備，以及規劃設計中的運動操場及周邊設施、校門廣場、校內空橋、景觀環境整建工程等。

今年更獲營建署核定經費3693萬元補助改善通學步道，提供學童安心就學環境，未來市府將持續打造安全、舒適、優質、專屬學校特色的校舍環境。

竹蓮國小校長劉向欣表示，竹蓮國小先前的活動中心因921大地震耐震係數不足遭拆除，感謝市府與議會的大力支持與協助，未來讓孩子在大型室內空間進行體育活動、各種集會、藝術展演等，提供師生有多元的空間環境，讓孩子們有更豐富的學習課程。