私校任意砍教師薪水 教團籲清查、修法

「私校不能要轉型又要苛扣教師薪水，盼教育部與地方教育局徹查，避免再有老師受到壓迫。」全國教育產業工會理事長林碩杰26日於記者會表示，近日接獲台中嘉陽高中教師陳情，遭校方逼迫苛扣薪水，而在私校退場潮下這絕非個案，盼教育部擴大追查，並修正《教師待遇條例》規定，確保私校教師薪水不會被苛扣。

私校強迫砍薪

林碩杰表示，他們接獲陳情，台中的嘉陽高中自107學年度將全校教師薪資的上限從52665元一路砍到111學年度的40233元，並將基本授課節數從16節上升到22節，學校還以洩漏校內事務有妨礙校譽的藉口，逼迫老師不能對外吹哨，強迫該校教師接受砍薪決定。

「私校是否要轉型，地方教育局與教育部需掌握清楚！」林碩杰表示，如今私校面臨少子化退場轉型浪潮，但有很多私校會持續「寄存」該年度招生名額，欺騙主管單位未來有機會招生，並沒有要轉型，但同時卻又透過出租校舍等方式盈利，出租校舍相關規定若被教育部抓到，就必須要啟動退場，因此盼相關機關能徹查。

清查私校補助

另外，林碩杰也說，嘉陽高中老師數從107年的104人，驟降到111年的19人，但國教署對嘉陽的補助金額卻從553萬提升到774萬，讓國教署變成私校苛扣教師薪水的幫兇。因此他們呼籲國教署與地方教育局要清查私校補助。

他建議，私校若要轉型，主管機關需調查，並要求私校將轉型收入補償教師受損權益。

台鐵產業工會理事長朱智宇也說，政府補助乙方不能僅以最有利角度思考，也要將是否違反職安與勞動法規為評選標準。

本報記者追問，這是否為個案？林碩杰回應說，其他私校也會有類似狀況，因為《教師待遇條例》第17條規定：「私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額」，但在實務上就會變成私校以就業等方式逼迫教師簽下協議，呼籲教育部要修正此條規定。

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