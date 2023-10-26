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第6屆國家產學大師僅1人獲獎 4大領域均從缺

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
工程專家、國立台北科技大學教授宋裕祺（右一）獲得第六屆國家產學大師獎殊榮。圖／教育部提供
工程專家、國立台北科技大學教授宋裕祺（右一）獲得第六屆國家產學大師獎殊榮。圖／教育部提供

教育部今天公布第6屆國家產學大師獎獲獎名單，由工程專家、國立台北科技大學教授宋裕祺獲得終生榮譽。但今年除了工程領域選出一人外，其他「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」及「農業科學、生技及護理」等領域今年均從缺，也是有史以來獲獎人數最少的一年。

北科大教授宋裕祺長期投入建築防災工程、橋梁工程與離岸風電工程，開發「鋼筋混凝土建築物耐震能力詳細評估軟體」（SERCB）與「鋼筋混凝土建築物耐震能力初步評估軟體」（PSERCB），免費提供相關人員評估建築物耐震能力。

教育部表示，目前採用軟體進行初步評估的建築物逾2萬棟，並有助於政府推動建築物公共安全檢查、危老建築重建與都市更新等相關政策；SERCB for Bridges軟體也已廣泛運用在國道高速公路補強工程、橋梁耐震評估與補強工程，提升我國橋梁結構安全性。

至於離岸風電工程方面，教育部也表示，宋裕祺開發支撐結構分析軟體，將單一載重所需的分析時間減少至10秒鐘，另開發設計分析軟體，協助多家國內顧問公司分析及設計支撐結構，近10年期間負責約40件產學合作案，簽約金額近1億5000元。

此外，教育部也指出，宋裕祺近年針對建築物耐震評估辦理百場講習，累計輔導業界人士超過1.5萬人次。近20年的任教期間，宋裕祺累計開設10餘門結構、耐震、風電工程相關課程及跨域課程，協助學生建構基礎和進階知能，並在去年獲中華民國土木技師公會全國聯合會頒發土木工程教育傑出貢獻獎。

國家產學大師獎被推薦人由國家科學及技術委員會、經濟部、產業及全國技專校院，推薦分屬「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5領域的教師。審查程序透過產官學界組成評選小組，審視被推薦人近10年內產學合作計畫、專利及技術移轉質量，與對專業技術人才培育的貢獻。

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建築 教育部

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