全國家長最關心的十大教育議題出爐 品格教育高於升學

2024大選在即，國教行動聯盟、全國家長會長聯盟暨54個關心教育的民間團體，今天公布「2024年全國家長最關心的十大教育議題」問卷調查。第一名為「品格教育」，校園安全和性平、校園霸凌並列第二名，「心理健康」則是第三名。至於考招、課綱議題，則落到第十名。顯見家長對校園和學生品格、身心的關注，高於對學業成績的要求。

國教盟指出，「2024年全國家長最關心的十大教育議題」問卷調查於10月2日至10月16日進行，總計列舉25項重大教育議題供全國家長、關心教育之民眾，就各議題之重要性進行評選，14天時間共觸及17800人次，回收5379份有效問卷（扣除IP重複之127筆，回覆率30.17％）。

接受調查的民眾其包含3282位家長（61.02％）、1142位社會人士（21.23％）、777位教育工作者（14.45％）、178位學生（3.31％），顯示本次問卷調查相當具有代表性。

依據統計結果，家長最重視的是孩子的「品格教育」（第一名），如何培養孩子正確的價值觀、強化道德感，關乎孩子一生的發展與幸福，卻是校園當中最難落實的一環。

其次，「校園安全」是家長最在乎的，校園中大麻、新興毒品與新型菸品的危害不減反增（並列第二名），校園霸凌及性平事件頻傳（並列第二名），原本應該最安全的校園，反而讓孩子受害，如何讓家長不憂心？再次為「心理健康」，近年來青少年自殺人數不降反升，很多孩子覺得自己不快樂（第三名），成為家長心中極大的隱憂，與此同時學生課程諮商需求增加，輔導資源更顯不足（並列第十名）。

第四、第五名為「教師質能」問題，多元課程、學習歷程檔案、法令與行政要求等，大量增加教師負擔，輔導管教動輒得咎，令多數教師身心俱疲，少數不適任教師卻難以淘汰。第六、第七名為「教育競爭力」問題，一方面對高教投入經費資源不足、難以提昇國際競爭力，另一方面經濟相對弱勢的技職生，卻要面對學用落差、社會國家不重視技職教育的問題。

第八名為「家庭教育」問題，家長需要增能、親子關係需要改善以提升孩子幸福感，政府是否願意幫助家長？第九名是「數位學習」的兩難，一方面AI 時代來臨，現代學習脫離不了網路，一方面要如何幫助孩子脫離沉溺網路、避免成癮？

108高中課綱強制學校開大量、多元選修課，其關鍵配套課程諮詢卻流於形式、生涯輔導淪為準備備審資料的升學輔導（並列第十名）；大學考招如何與高中課程配套，讓學生有完整學習、適性升學發展成為關注焦點（並列第十名）。

國教盟、全長聯等教育團體也宣布，將從11月3日起舉辦「2024請問總統：許孩子什麼樣的未來？」教育政策座談會，預定邀請郭台銘、柯文哲、賴清德、侯友宜四位總統候選人出席。期望透過辦理此次座談，讓總統大選能聚焦教育政見，讓總統候選人回應家長最關心的十大教育議題，並與公眾分享他們的教育理念與願景。