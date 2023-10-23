營養午餐把關 立委促訂專法

校園營養午餐出包時傳，家長憂心，立委蔡培慧、陳培瑜昨在南投舉辦「學校飲食教育現況困境及改善方案」座談會，盼中央除給予相關補助外，更要推動學校飲食專法，確保供餐營養健康也確保食安。

座談會邀農糧署、教育部與團膳業者、家長、營養師、兒少代表等交流，蔡培慧指出，國內校餐有公辦公營、公辦民營、民辦民營等3種模式，但無統一規範確保校園食安，以南投為例，南投營養午餐雖免費，但補貼未區隔食材、設備、運輸等費用，偏鄉校食材費遭運費壓縮；另校園營養師不足，有必要充足人力為孩子健康把關。

營養師公會全聯會監事許文音也提到，南投縣自設廚房比率9成4，卻因廚工、營養師等低薪又沒保障，導致投入意願低，部分校方又不敢管廚工，導致廚房環境欠佳；若廚工請假更糟，無人代理，師生餓肚子，建議專法應將食材與人力費用分開，並規畫相關人力平台以利支援遞補。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘則表示，校餐供應管理單位眾多，導致食安問題發生後，難以溯源及究責，另校餐不美味造成剩食嚴重；許文音補充，有時不是校餐不好吃，而是採盒裝，飯菜混在一起，比起盤裝分開盛放，因此容易影響食慾。

立委陳培瑜說，全台學校供餐狀況不一，學生對營養午餐需求也不同，地方政府校餐管理多頭馬車，須制定專法做為母法規範；餐盒食品公會全國聯合會理事長陳明信也贊同專法，盼統一法源讓校餐制度化。

農糧署副署長蘇茂祥說，將持續推動食農教育法、校餐及其專法結合，嚴格把關第一線食材採購；教育部國教署專門委員薛承佑則說，會與立法院共同推動制定專法，相關設備、工程及課程等納入專家經驗，並加強專案經理人職前訓練。