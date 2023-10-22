救救台灣幼教 公托老師請立委和參選人為教育界發聲

彰化縣教師工會今天邀請南彰4名立委及參選人參加教育座談會，工會理事長方仁瑞表示，教師會希望立委未來能為教育界爭取降低代理教師比例、辦理公幼教甄，幼教老師說，「請救救台灣幼教」，彰化已12年沒考公幼老師，而私立和準公共化幼兒園多是聘沒證照的老師，整體幼教品質也難以提升。

今天有南彰立委陳素月、立委及參選人吳音寧、鄭俊雄等人參加教育座談會，下周將邀請北彰立委及參選人，聽取彰化教育界的意見。

方仁瑞說，教師工會提出的訴求包括降低代理教師比例，調升高國中小導師費，調高國中小兼代課鐘點費，教師退出校外交通導護，持續要求政府舊基金撥補永續、且將年改的過渡期提前到113年6月30日截止，辦理公幼教甄、降低公幼教師的代理(課)比例等。

一名公托退休幼教老師說「請救救台灣幼教」，她的女兒問她去考幼教老師好不好，她告訴女兒「千萬不要」，因為現在有保障的公托老師名額少，幼教人才進不來，名額少，大家就不去考了，會成為惡性循環，但幼教老師是需要長時間的培養。

教師會指出，全國公幼的代理教師比例高達3成，彰化縣則接近5成，彰化縣已12年未辦理公幼教甄，所以人才會外流到外縣市，孩童的發展黃金期在幼教，但地方政府對於幼兒黃金期的重視度是非常低的。

另一名公托老師說，政府廣開非營利幼兒園，因此凍結公托師資員額，以致公托正式員額愈來愈少，而私托和非營利功兒園的幼教老師薪水更低，導致幼教老師流動性也高，良莠不齊，才會發生虐童等事件，對幼教品質和整體發展都有不良影響。

還有老師也提出校園暴力問題應受重視，針對有暴力傾向和情緒問題的學生應實施追蹤管教措施，認為這比老師加薪更重要、更有迫切性，但追蹤管教措施，老師們等了十幾年至今仍沒下文，教育單位仍未提出好的方法去應對和解決，希望未來相關措施，立委能督促教育部重視。

陳素月表示，根據統計校園情緒障礙學生、過動兒的比例的確增加很多，尤其在疫情後更明顯，班級裡面若有這樣的學生，對於老師壓力就會很大，她也曾建議教育部和衛福部應建立相關機制應對，未來也可引進藝術治療等方式輔導學生。

吳音寧說，她的父母都是老師，但現今教育環境已和以往不同，來聽大家的意見，未來會盡力幫大家發聲和爭取。