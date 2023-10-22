4成家長拿孩子與他人比較 葉丙成：百害而無一利
父母對孩子課業表現有期待無可厚非，卻也成為孩子一大壓力來源，根據兒福聯盟統計，有39.9％學生反映家長會將課業表現與他人比較。台大電機工程系教授葉丙成表示，拿孩子與其他人相比沒意義，百害而無一利，家長應多了世界趨勢及業界現況，沒有一定要讀某大學或科系才有前途。
根據兒盟調查數據顯示，有39.9％學生反映家長會將課業表現與他人比較、22.1％學生認為家長關心課業表現勝過其他生活裡的事情、15.7％學生會因課業表現不好被家長言語羞辱；家長高期待導致66.6％學生認為成績無法達到自己期望、60.7％擔心成績跟不上其他同學、53.9％認為自己通常比別人花更多時間學習。
108課綱開設多元選修課程、製作學習歷程等，希望幫助學生更認識自己、探索多元興趣、做出適性的選擇，但調查同時也發現有56.9％學生對升學及生涯規畫感到徬徨，多數學生不知道要選哪個科系或志向，其中，有12.1％學生向家長表示對未來的想法，但家長卻不尊重其未來升學或生涯規畫，這些學生的學習疲勞平均分數也明顯比其他學生高。
學生Leo表示，家長聽到哪些活動可能有加分，就會要求孩子去參加，結果就是要參加很多活動、寫很多學習單及心得，甚至有老師會自行設計格式，讓學生發揮的空間受限，失去108課綱的意義。
學生小K說，老師只了解片面，108課綱強調素養導向，但學校卻沒有真正去培養學生素養，仍是以填鴨式教育來進行，以學習歷程來講，每個老師都認為自己的課程很重要，所以都要求學生要有學習歷程，甚至拿成績當作籌碼，讓學生花很多時間爭取不必要的分數及排名。
葉丙成說，台灣很多家長、師長及孩子對全球趨勢及業界發展並不了解，都以傳統思維認為必須要讀某大學或某科系才會有前讀，以學生Leo為例，Leo想成為程式設計師，但沒有一定要讀相關科系，因為業界很多程式設計師都是出社會自學的，如今少子化，各行各業都需要人，課業壓力不應該這麼大。
葉丙成指出，本調查指出有4成家長會拿自己孩子去與他人比較，「這不僅沒有意義，更是百害無一利」，孩子有自己空間探索未來興趣，一定會被逼著學習好，現在多數學生就是因為高中生被逼到彈性疲乏，到了大學就沒有動力學習，這才是現在要面對嚴重的問題。
另外，葉丙成也認為不用刻意補習，他說，許多家長為了「安心」而讓孩子補習補全科，他不是反對補習，但認為要有正確的觀念，需要補習是應學校老師真的對自身學習幫不上忙才補，而不是預設全科都要補，反把孩子搞得很累。
微光心理諮商所諮商心理師鄧善庭說，這個時代的我們太習慣求快求成，從心理學來看，自我認同需要一段「迷惘期」，學生不需要很快決定要做什麼，以及要如何快速達成社會期待，建議學生的紓壓應與手機脫離，才能幫助大腦真正放鬆。
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