宜蘭實驗學校亂象 3方各說各話
宜蘭縣是國內最早推動公辦民營實驗教育學校的縣市，但宜蘭縣教師職業工會批公辦民營學校亂象不斷，例如，人文國中小學5年都提不出人事管理規章，或者收取額外教學費用未經核可；校方喊冤，也想早日讓規章上路，但中央、地方對法規詮釋不同，學校無所適從。
宜蘭縣內有3間公辦民營學校，分別是慈心華德福中學、人文國中小和岳明國中小，前2校是國內最早開始的公辦民營學校。
教師工會表示，人事管理規章決定學校聘用教師的模式，能區別公辦民營與公立學校的差異，人文國中小2018年開辦迄今合約將到期，人事規章尚未核定，豈不是只能回歸公立學校經營模式？另公辦民營學校對學生額外收費也應報縣府核定，人文今年辦理30多天到馬來西亞的國際教育行動學習未獲核定。縣府若對額外收費不斷允許特例，那以後公立學校是否也可比照？
人文國中小校長周樂生指出，國教署與縣府教育處對法規的理解不一致，沒有明確框架，校方難以訂出規章；至於馬來西亞之行，有向縣府報備獲得同意，縣府意見疑問也都一一回覆。
縣府教育處回應，中央與地方對法規理解一致，只是人文國中小人事規章尚有不足，才遲遲未獲核定；國外教學課程屬於師生自發行為，未動用公款，校方行文教育處獲得同意。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言