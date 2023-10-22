宜蘭實驗學校亂象 3方各說各話

宜蘭縣是國內最早推動公辦民營實驗教育學校的縣市，但宜蘭縣教師職業工會批公辦民營學校亂象不斷，例如，人文國中小學5年都提不出人事管理規章，或者收取額外教學費用未經核可；校方喊冤，也想早日讓規章上路，但中央、地方對法規詮釋不同，學校無所適從。

宜蘭縣內有3間公辦民營學校，分別是慈心華德福中學、人文國中小和岳明國中小，前2校是國內最早開始的公辦民營學校。

教師工會表示，人事管理規章決定學校聘用教師的模式，能區別公辦民營與公立學校的差異，人文國中小2018年開辦迄今合約將到期，人事規章尚未核定，豈不是只能回歸公立學校經營模式？另公辦民營學校對學生額外收費也應報縣府核定，人文今年辦理30多天到馬來西亞的國際教育行動學習未獲核定。縣府若對額外收費不斷允許特例，那以後公立學校是否也可比照？

人文國中小校長周樂生指出，國教署與縣府教育處對法規的理解不一致，沒有明確框架，校方難以訂出規章；至於馬來西亞之行，有向縣府報備獲得同意，縣府意見疑問也都一一回覆。

縣府教育處回應，中央與地方對法規理解一致，只是人文國中小人事規章尚有不足，才遲遲未獲核定；國外教學課程屬於師生自發行為，未動用公款，校方行文教育處獲得同意。