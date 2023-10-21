實驗教育誰監督？宜縣教師工會批亂象 校方喊冤無指引

宜蘭縣是國內最早推動公辦民營實驗教育學校的縣市，但宜蘭縣教師職業工會批評，公辦民營學校亂象不斷，有學校5年都提不出人事管理規章，或者收取額外教學費用未經核可；校方喊冤，也想早日讓規章上路，但中央地方對法規詮釋不同，學校無所適從；縣府回應，一直有落實監督。

宜蘭縣內有3間公辦民營學校，分別是慈心華德福中學、人文國中小和岳明國中小，前2校是國內最早開始的公辦民營學校。宜蘭校教師工會指出，公辦民營學校由公家機構出資、私人單位經營，不用完全照公立學校規定走，較有彈性，仍應有明確規範。

教師工會表示，人事管理規章決定學校聘用教師的模式，最能區別公辦民營與公立學校的差異，但人文國中小2018年開辦迄今5年，合約即將到期，人事規章尚未獲縣府核定，豈不是只能回歸公立學校經營模式？相比同時期成立的慈心實驗學校早早通過，縣府應該盡速輔導人文國中小完成規章。

教師工會也指出，公辦民營學校若要對學生額外收費，應陳報縣府核定；人文國中小今年辦理30多天到馬來西亞的國際教育行動學習屬於正式課程，但未得到縣府核定。縣府若對額外收費不斷允許特例，那以後公立學校是否也可比照實施，不斷追加額外收費？

人文國中小校長周樂生喊冤，人事規章對教師、學校都有好處，校方也很想盡速得到核定，但目前國教署與縣府教育處對法規的理解不一致，沒有明確框架，校方難以訂出規章；至於馬來西亞之行，有向縣府報備獲得同意，縣府有意見與疑問，校方也都一一回覆。

縣府教育處回應，中央與地方對法規理解一致，只是人文國中小一直人事規章尚有不足，才遲遲未獲核定，目前比照其他公立學校的人事規章；縣府一直有監督公辦民營學校，落實相關審議評鑑等等。國外教學課程屬於師生自發行為，未動用公款，校方也有行文教育處獲得同意。