陳文章證實台大不適合設附中 竹北校區將蓋NTU TECH

竹北地區近年人口擴張，地方多盼大學能進駐設立附屬中學，紓解教育壓力。日前傳台大將於竹北設立附中，國立台灣大學今天舉行校務會議，台大校長陳文章表示，「台大沒有教育學院，不適合設立附中」。但也公布竹北校區規畫，預計於現行碧禎館外再興建5棟大樓，其中包括NTU TECH教學研發大樓，研擬推廣創創人才培育學程。

陳文章今天在校務會議報告竹北校區規畫。他說，20年前，新竹地方政府就表態希望台大於地方建制人才培育基地，台大也秉持該理念，持續照顧當地中學。短期方案中，由地方向政府提出大新竹地區國立高中職增班計畫，並讓國中建置完全中學；長期方案，台大雖無設立附中計畫，但願積極協助地方研議設立「生醫園區實驗中學」可行性。

針對高中端增能，陳文章說，台大師生團隊預計每學期規畫5至8場赴竹北地區高中演講，也研擬擴大竹北地區高中生成為台大預修生，以線上非同步方式，提前修讀微積分、普通物理、普通化學等大學課程；並開放高中生自主選修NTU OCW與MOOC精選課程。

除了銜接高中端，陳文章也分享，整體而言，希望將台大竹北校區打造為國內的「新科技研發基地」，聚焦次世代半導體、IC設計、智慧醫療、AI、量子科技、太空科技等，並推動創創人才培育。

陳文章指出，創創人才培育參考美國康乃爾大學做法，研擬推動和過去不一樣的學程，盼將前端課程到創新創業等結合於學程中，並和當地產業結合，也希望設置開放平台基地，讓學生、企業一起從事創新創業。

陳文章說，竹北校區共計5塊基地，現有碧禎館將承擔行政服務中心及進修推廣學程教學空間，另將呼應當地產業建設NTU TECH教學研發大樓，也將建設可引進企業、法人進駐的新科技產學合作中心、半導體產學合作大樓、智慧醫療綜合大樓、包含學生會館的智慧生活圈等。目前已募得NTU TECH教學研發大樓20%的經費。

此外，台大將於2028年迎接百年校慶，未來5年除竹北校區規畫外，校本部等也將大興土木。陳文章表示，台大研擬建設百歲紀念館，已於前校長管中閔任內招標，預計建設於羅斯福路和基隆路交叉口，盼打造一對話、教育共存的空間，提供予所有系所使用，也將台大百年來的人事物等陳列於紀念館中。

陳文章指出，百年紀念館整體建築經費約11億，已有校友捐贈1億元，並於財務處計畫中再募得5.5億，已有一半以上的經費，相信未來一年內即可籌到8成經費。

另外，台大也預計於基隆路和辛亥路口再建設學生宿舍，陳文章表示，該宿舍已有廠商得標，研擬規畫3750床，預計於2028年完工。