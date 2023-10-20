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北市新學年營養午餐喊漲年貴2千元 徐巧芯建議浮動式補助

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
議員徐巧芯今指新學年度營養午餐每餐平均漲幅7元，建議教育局採適當浮動式額外補助。記者林佳彣／攝影
議員徐巧芯今指新學年度營養午餐每餐平均漲幅7元，建議教育局採適當浮動式額外補助。記者林佳彣／攝影

萬物齊漲，北市學校畢業旅行、營養午餐漲聲不停。北市112學年度提供營養午餐的217所公立高中以下學校，有3成學校確定調漲，議員徐巧芯今指每餐平均漲幅7元，部分學校家長一年得再負擔2000元，建議教育局採適當浮動式額外補助。教育局允諾研議，至於高中職弱勢學生補助金額，明年2月起從55元提升至65元。

今天北市議會教育部門質詢，徐巧芯提到公立高中以下學校236所中有217所提供營養午餐，66校因應物價波動決議調漲112學年度餐費，包含45所國小及21所國高中，為近7年之最，其中8所一餐要價70元。

她說，新學年調漲3至10元不等，平均漲7元，多達25校調為10元，一年上課天數約200天，等於家長得多負擔1400元，甚至2000元。以112學年度調漲的平均營養午餐費62元來算，一年餐費變貴為1萬2400元，漲幅1成多。

教育局長湯志民坦言，這次66校的確多，其中53校7年沒調漲。現在通膨關係，在外吃飯一餐都要上百元，營養午餐價格不是特別高，校方調漲金額在合理價格，但對家長還是多一些負擔。

徐巧芯也提及弱勢學生營養補助，國中小學期間全額補助、暑假每餐65元，高中學期間僅補助55元，質疑同樣是弱勢家庭需要區分年紀？對於中央、地方針對營養午餐部分補助，卻未就物價變動滾動式調整，她建議教育局考量通膨並建立機制，採滾動式額外補助措施， 另檢討高中職弱勢學生補助提升至65元或全額。

湯志明回應，教育局有發現此問題，國中小學期間餐費依實際價格全額補助，高中生食量比國中小學生多，補助55元確實偏低，承諾研議調高合理至金額，另會研議依物價指數調整額外補助。

教育局補充，訂有學校午餐調價機制以適時反映食材合理成本，112學年度北市各級學校平均餐費為59元，較111學年度平均餐費增加2元，今年66所學校調漲後餐費為55至70元不等。另提供弱勢學生午餐費補助1年約2.4億萬元，明年2月起調增高中職弱勢學生單餐補助費用至65元。

台北市教育局112學年度共66校調漲營養午餐金額，一餐均價59元。圖／聯合報系資料照
台北市教育局112學年度共66校調漲營養午餐金額，一餐均價59元。圖／聯合報系資料照

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