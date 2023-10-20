地方教育基金見底？王欣儀曝：要求家長會每年奉獻億元
除了營養午餐費上漲，每學期收繳一次的家長會費也漲，台北市議員王欣儀下午在議會質詢時指出，目前規定是一學年每生繳交240元，但以大安、文山區的各國小學生數，以及111學年度家長會預算，每個學生的平均負擔額度，最高的快要2千元，幾乎已達規定金額的8倍，萬物齊漲，家長負擔也漲，她要求學校不應該向家長收額外的費用。
依「台北市中小學校學生家長會設置自治條例」規定，家長會得以學生家長為單位，每學期收繳一次會費，收繳金額由教育局定之。對此，教育局長湯志民答詢時表示，按目前規定，學校是不應該向家長收額外的費用，會照議員的要求辦理。
王欣儀說，她接獲許多家長會會長反映，去年8月，教育局雖然已發布家長會支援學校經費注意事項，但大家編預算還是照往例；很多明明是可以用「地方教育發展基金」支應的項目，如學校各處室環境消毒經費、各處室的行政庶務費、活動中心設備費、教師研習補助費、保全費、洗廁所經費等，學校卻還是要家長會支援，對家長們不盡公平。
王欣儀質疑，是否因為柯市府時代為還債而不在挹注「地方教育發展基金」，多年來基金水位逐漸見底，各校年度預算也出現捉襟見肘的窘況，所以把念頭動到家長會身上？現在每年度各國小一年度奉獻總額已達上億元。
王欣儀也說，每年9月底前各學校都要召開家長代表大會，針對新年度的家長會預算進行審核，10月中要將預算表送進教育局，但教育局從未進行審查，對於各校有無落實執行「台北市中小學校學生家長會支援學校經費注意事項」相關規定，教育局也一無所知。教育局表示，家長會預算送來，之前沒有規定要報核，但以後送進來的預算，教育局會檢視。
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