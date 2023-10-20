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臺大「管理碩士學分班」、「法律學分班」同步招生中 提升專業知能就趁現在

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／臺灣大學進修推廣學院提供
圖／臺灣大學進修推廣學院提供

從管理知能至法律常識，不同領域的專業知識與我們的生活息息相關。臺大「管理碩士學分班」、「法律學分班」同步招生中，提早報名得享優惠，有意報名者敬請把握。

臺大「管理碩士學分班」連續開辦逾20年，臺大最新一期(44期)的「管理碩士學分班」目前已開始受理報名，112年12月28日報名截止。112年10月26日前完成報名享優惠(免預修課程費，價值4,000元)。臺大「管理碩士學分班」以互動教學法進行授課，提供學員多角度的思考學習。精心規劃「產」、「銷」、「人」、「發」、「財」等五管環環相扣的系統化課程，由基礎到進階，進行紮實的訓練。想對這個班程有更多的瞭解，歡迎您報名參加112年11月23日(四) 19:00或112年12月10日(日) 10:30假臺大進修推廣學院舉辦的課程說明會(詳細介紹請見文末)。

臺大「法律學分班」即便須經學經歷審查與筆試分析能力測驗，甄選通過方可就讀，但每期報名者依舊甚多，顯見該班程極受到社會各界人士的高度肯定。最新一期(43期)自即日起報名至112年11月21日止，11月9日前報名得享優惠，請有意願報名者把握機會。臺大「法律學分班」授課內容包括民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法與商事法等，由臺大法律學院教師親自授課(詳細介紹請見文末)。

臺大進修推廣學院開辦的學分班程由臺大專業師資授課，教學品質卓越嚴謹，啟發學員多元思考，同儕交流標竿學習，適合可長時間進修並完整學習專業知識者，於修業年限內修得班程規定學分，臺大進修推廣學院將核發推廣教育證明書及學分成績證明。想了解更多，歡迎電洽(02)2362-0502查詢。

「管理碩士學分班」有關該課程之說明會報名請點選
平日場：https://ppt.cc/f1gVfx
假日場：https://ppt.cc/fjpfLx
課程相關資訊請點選：https://ppt.cc/fkHKcx

「法律學分班」課程相關資訊請點選：https://ppt.cc/fsBwTx

若想了解更多，歡迎報名112年11月3日(五) 19:00假臺大進修推廣學院舉辦的課程說明會，報名請點選：https://ppt.cc/fhKwqx

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