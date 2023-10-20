批新北國小課桌椅慘輸大陸 議員盼借鏡「躺著午休」

高雄市議員日前才剛質詢批國小課桌椅老舊，不如中國大陸國小，引發討論。新北市議員陳偉杰今天在議會質詢時也提到同樣問題，舉例淡海國小，表示這個學期才剛啟用的教室，卻還在用60年代舊式課桌椅，盼教育局參考借鏡其他好方法，並調查新北有多少舊課桌椅要更換。教育局長張明文表示，還要去評估，1個月內回覆相關分析報告。

陳偉杰稍早表示，中國大陸的國小學生現在午休，躺的是新式課桌椅床，可作為上課與休息兩種使用，台灣自詡為先進國家，但中學以下的所有學生，全部都還在使用60年代形式的課桌椅，孩子午休時，常常一睡醒雙手就麻，臉上還有印痕，新北一直自豪教育經費比例逐年增加，但為何最基本的課桌椅都還是一點也沒進步？盼教育局借鏡別人的經驗。

陳偉杰也舉例淡海國小，表示這學期才啟用的教室，還在用木質的舊款課桌椅，教育單位根本還停留在60年代的思維，「難道這種才叫做課桌椅？希望不只是新學校，接下來所有學校要採購的課桌椅，能否都改採新式的課桌椅。」

陳偉傑也說，學校課桌椅有老化問題，有學校反映新北市府編列預算不足，需要從其他學校載回部分閒置課桌椅來補充不足部分，希望教育局能通盤調查新北有多少間學校，面臨課桌椅老舊或者不足的問題，有多少課桌椅需要補充或更換。