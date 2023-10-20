特教、早療兒被拖著跑、吊掛挨批虐童 園長：代替運動
北市一間非營利幼兒園疑似發生虐兒事件，台北市議員陳怡君上午公布影片，一名3歲小班男幼童在上體育課時，被老師拖行3次，之後又被老師帶到角落靠牆做吊掛1分鐘，還有一名男童被另一老師在PU跑道訓練「小牛推車」，她批評都是虐待。北市教育局表示兩名幼童分別是特教生和需要早療，老師的動作是否適當，已展開調查。
幼兒園長表示，影片中有拖行動作，是老師發現幼童跑步時好像已經不想跑，有問要不要做別的運動，小朋友有反映願意做別的運動，才用別的運動來代替跑步，吊掛的角度是否對孩子適合，會再檢討。她也強調，幼童家長都知道老師有個別幫做肌耐力訓練，且早療老師也反映幼童的肌耐力有提升。
陳怡君指出，從畫面中顯示一名幼童被老師帶著，已經無力跑步，3次摔倒被拖行，老師不但沒有關心幼童身體狀況，反而將幼童帶到跑道角落，讓幼童以雙手支撐在PU跑道，兩腿筆直的倒立在牆壁上支撐全身，動作長達1分鐘，畫面中幼童雙腿數度彎曲，根本撐不住，老師反而抓住幼童雙腳，讓他倒吊，質疑這根本就是虐童。
畫面還顯示，另一位幼童被老師以「小牛推車」遊戲的方式訓練，四肢撐在地上，大人抓起腳踝，鼓勵孩子以雙手撐起身體爬行，但該遊戲的訓練是應該有軟墊保護孩童，並非在充滿橡膠顆粒的PU跑道上。兩事件，她要求教育局應該究責檢討。
北市教育局學前教育科長簡境霈表示，兩名幼童經醫生醫療評估，可能要做體能訓練動作，至於動作的適當性，教育局會再調查，並和特教專家學者一起評估，調查期間，老師已暫時調離現職。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言