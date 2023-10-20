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特教、早療兒被拖著跑、吊掛挨批虐童 園長：代替運動

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市一間非營利幼兒園疑似發生虐兒事件，台北市議員陳怡君上午公布影片，一名3歲小班男幼童在上體育課時，被老師拖行3次。記者楊正海／攝影
北市一間非營利幼兒園疑似發生虐兒事件，台北市議員陳怡君上午公布影片，一名3歲小班男幼童在上體育課時，被老師拖行3次。記者楊正海／攝影

北市一間非營利幼兒園疑似發生虐兒事件，台北市議員陳怡君上午公布影片，一名3歲小班男幼童在上體育課時，被老師拖行3次，之後又被老師帶到角落靠牆做吊掛1分鐘，還有一名男童被另一老師在PU跑道訓練「小牛推車」，她批評都是虐待。北市教育局表示兩名幼童分別是特教生和需要早療，老師的動作是否適當，已展開調查。

幼兒園長表示，影片中有拖行動作，是老師發現幼童跑步時好像已經不想跑，有問要不要做別的運動，小朋友有反映願意做別的運動，才用別的運動來代替跑步，吊掛的角度是否對孩子適合，會再檢討。她也強調，幼童家長都知道老師有個別幫做肌耐力訓練，且早療老師也反映幼童的肌耐力有提升。

陳怡君指出，從畫面中顯示一名幼童被老師帶著，已經無力跑步，3次摔倒被拖行，老師不但沒有關心幼童身體狀況，反而將幼童帶到跑道角落，讓幼童以雙手支撐在PU跑道，兩腿筆直的倒立在牆壁上支撐全身，動作長達1分鐘，畫面中幼童雙腿數度彎曲，根本撐不住，老師反而抓住幼童雙腳，讓他倒吊，質疑這根本就是虐童。

畫面還顯示，另一位幼童被老師以「小牛推車」遊戲的方式訓練，四肢撐在地上，大人抓起腳踝，鼓勵孩子以雙手撐起身體爬行，但該遊戲的訓練是應該有軟墊保護孩童，並非在充滿橡膠顆粒的PU跑道上。兩事件，她要求教育局應該究責檢討。

北市教育局學前教育科長簡境霈表示，兩名幼童經醫生醫療評估，可能要做體能訓練動作，至於動作的適當性，教育局會再調查，並和特教專家學者一起評估，調查期間，老師已暫時調離現職。

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教育局 北市 運動

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