宜蘭不好嗎？國小畢旅8200元貼文家長現身：為何非得北衝南、南衝北

台北市某國小畢旅3天2夜費用高達8200元，在網路引起熱議，原po文家長昨再度貼文指出，無法理解「為什麼畢旅一定要北衝南、南衝北？宜蘭不好嗎？預算不足為什麼非得三天兩夜？」有網友支持表示，可以選擇較近的地點減少成本，減輕部分家庭壓力。

北市某國小的家長不滿畢旅費用8200元，在網上發文抱怨引發熱議，昨日他再度於臉書社團爆料公社貼文並指出，他的初衷是不解為什麼要花這麼多錢？為什麼畢旅一定要北衝南、南衝北？難道不能去中部旅遊嗎？或是就近到宜蘭旅遊，只要過雪隧就到了，不用擔心車程太久，好山好水還有觀光工廠，若是預算不足，那時間也可以兩天一夜，不必非得要三天兩夜。

該網友表示，他想表達的不是CP值太低，而是「一個家庭如果8200元拿不出來，就算8200元能去日本東京玩5天那又怎麼樣？」

該網友說，他的朋友也是家長，前幾天與校長聊到畢旅話題，校長也說了三次「8200元真的不便宜」，他納悶表示，既然校長也認同價格不合理，那又為什麼要公告？校長談話中只有滿滿無奈，還不斷說「如果有家庭負擔不起，那我們學校一定盡力來幫他」。

其他網友則留言「我很贊同這位家長，國小畢旅8200真的貴，不是每個家庭都能負擔8200的費用，有些人說沒錢不要去，是啊！站著說話不腰疼，父母為了讓孩子有參與感，為了讓孩子不羨慕同學，為了不讓孩子失望，我相信就算家庭差一點經濟沒這麽好的家庭，都還是會選擇讓孩子去。這位家長的論點，可以選擇去近的地方，便宜一點的也沒錯，負擔小一點，又玩的開心，不要把每個家庭都當有錢人，尤其在這高物價的時代，家長已經很努力賺錢了」。

不過也有人留言「這位po文的爸爸，北衝南，南衝北，這不是正常的嗎？難道你以前讀書的時候，畢業旅行不是這樣子嗎？如果真的嫌貴，可以選擇不讓小孩參加，或者是可以依照校方所排的行程自行玩一遍，你就會知道到底是貴還是不貴了」。

還有人留言「家長也可以選擇在家廢3天玩3天啊，學校應該沒有強制一定都要參加啊」、「一句話總結：窮」、「不然72000衝日本啊？」、「說得真好⋯⋯要不學校校內露營野炊三天兩夜，可以嗎」、「可以直接在校園內走一圈，晚上在操場搭帳篷」、「確實8200不是每個人都能負擔，還是學校應該有其他繳費方案，例如年初就開始分段預收或者分期付款之類」、「行程我覺得蠻好的有知識、遊玩、瞎拼^_^至於坐高鐵或是遊覽車我都可以！費用8200我覺得還行！畢竟現在什麼都漲價了⋯3天2夜包吃包住包玩的」。