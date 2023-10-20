校園賣垃圾食物挨批是「落後國家」 郭正亮：日企業還會檢查皮帶

台北市士林國中違規販售炸雞塊、含糖飲料等高熱量食品，月收入達20萬，還將合作社由地下室搬到一樓「擴大營業」並規避稽查。校方回應，包括炸雞塊和含糖飲料已全數下架，至於改到一樓販賣是為方便學生消費，販售的盈餘都回饋給學生；北市教育局則表示，國中小合作社禁售茶類、糖類，會加強稽查，若發現不法將移送司法機關。

前立委郭正亮昨(19)日在政論節目《國民大會》批評，台灣在校內或校園附近販賣這些垃圾食物，實在是一個「落後國家」，他並舉日本為例，稱在日本的企業內還有檢查皮帶(看有沒有過胖)這種事，如果不規範校園，會害小朋友提早過胖。

郭正亮在《國民大會》節目表示學校周邊不能賣含糖飲料在很多國家被視為當然，「還規定在校園周邊幾公尺內不能有這種店，我們沒有這樣規定，可是很多國家都這樣。因為事實上，如果你沒去管這件事，是害了小朋友！」

郭正亮說，「所以你就知道你(台灣）是一個落後國家嘛！若讓小朋友提早過胖，他以後就會付出代價！日本也很嚴，日本有的公司還規定要看你的皮帶！」他稱台灣目前還未有過大規模的減重運動，墨西哥人民過胖的比率超越美國，曾經就有全國性的減重運動，嚴管小朋友不能過胖。