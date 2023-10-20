高雄國小課桌椅老舊 挨批輸大陸

國民黨高雄市議員方信淵昨在議會播放影帶質詢，指大陸地區教育設備先進，小學生課桌椅宛如多功能「變形金剛」，可坐可躺，但高雄市各國小課桌椅還停留在民國60年代，連桌墊也要家長自費，趴著午睡也容易手麻，質疑教育局未與時俱進。教育局長謝文斌允諾評估可行性、考慮引入試用。

方信淵表示，高市國小課桌椅老舊，還停留在民國5、60年代，顯見教育停滯不前。他當場在議會播放一段影片，讓局官員了解大陸地區學校使用的課桌椅進步到什麼程度，批評高市教育局沒進步。

謝文斌說，部分學校課桌椅已更換塑鋼材質，減少遭到破壞。但方信淵認為，塑鋼課桌椅雖能減少破壞，學童趴睡時仍不舒適。謝文斌回應，部分學校另有空間讓孩子躺著午休。

方信淵表示，設備改進，大家自然能認同學習環境，大陸都飛速發展，台灣課桌椅設備還停留在3、40年前，問題出在教育局長身上，沒有用心改造學習環境。謝文斌回覆，如果有這種商品，會引進看看，但實務上需考量空間與價格。

「踏出第一步很重要」，方信淵指這種新穎設備已很普遍，幾千元就能買到，相信家長也願多付點錢，建議新建校舍就全面大改造，不要為了省錢，卻讓教育無法達到更好的效果。

市議員李雅芬也說，舊型課桌椅，午休趴睡後常兩手發麻，教育局應從新學校改善起。